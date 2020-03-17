【新冠肺炎】《好醫生》道具口罩被偷要停拍？　大結局延至下周播

新冠肺炎（COVID-19，俗稱新武漢肺炎）在全球擴散，受疫情影響下大量電影及劇集相繼延期上映或停拍。大熱美劇《好醫生》（The Good Doctor）由開播至今一直深受觀眾歡迎，在2017年更創下年度全美最受歡迎電視劇佳績。劇集第3季來到尾聲，萬眾期待的大結局原定在美國時間周一（16日）晚播出，但因為疫情關係，ABC電視台以新冠肺炎特輯取而代之，令不少劇迷大失所望！

美劇《好醫生》（The Good Doctor）由開播至今一直深受觀眾歡迎。（IG@thegooddoctorabc）

劇集第3季大結局將會分成上下集播出，原本上集會在周一（16日）晚播出，但由於近日新冠肺炎肆虐全球，ABC在原定時間播出了一小時關於新冠肺炎的特備節目《20/20》探討疫情，而大結局上集將會順延到下周一（23日）播出，不少劇迷都在網上表示等得好心急，甚至「心碎」！

劇集第3季大結局上集原定在周一（16日）晚播出，但由於近日新冠肺炎肆虐全球，ABC在原定時間播出了一小時關於新冠肺炎的特備節目《20/20》。（IG@thegooddoctorabc）

其實劇集是由同名韓劇衍生改編而來，自開播以來一直收視高企，更創下ABC新劇近13年來的最佳收視成績。劇集在IMDb上有8.2/10分，評價相當高，而在劇中飾演主角Shaun Murphy的Freddie Highmore亦大受歡迎，早前他上美國名嘴Jimmy Kimmel的節目時，大爆劇組趣事。Freddie透露最近因為疫情肆虐，令劇集第4季拍攝進度受影響，因為片場的道具口罩及護目鏡被偷，資源十分短缺。

Freddie Highmore早前上美國名嘴Jimmy Kimmel的節目時，大爆最近因為疫情肆虐，片場的道具口罩及護目鏡被偷，資源十分短缺。（YouTube影片截圖）

Freddie在節目中表示：「有一天劇組主管突然召集所有演員，說道：『我們知道大家現在很擔心新冠肺炎，但請大家不要再偷片場的醫療用口罩了，已經快要被拿光了！』」其實片場用的道具口罩已經過了有效期限，就連殺菌番梘都被偷，他最後還幽默地說道：「如果在第4季中看到演員們穿着短褲、T恤、黑超出鏡，是因為護目鏡被偷光了。」

Freddie幽默表示：「如果在第4季中看到演員們穿着短褲、T恤、黑超出鏡，是因為護目鏡被偷光了。」（IG@thegooddoctorabc）