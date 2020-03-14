Winona Ryder力撐舊愛尊尼特普　暗諷Amber Heard講大話

荷里活男星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）雖然已經在2017年正式離婚，但兩人互相指責對方有家暴的行為，令離婚案陷入羅生門。不過隨着安芭承認曾對尊尼使用暴力的錄音流出、安芭的前助理Kate James發表聲明，尊尼前女友Winona Ryder日前提交了一份證言，力撐舊愛。

尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）的離婚案陷入羅生門。（Getty Images）

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Winona與尊尼因為合作拍攝電影《幻海奇緣》（Edward Scissorhands）而相戀，被外界視為金童玉女，兩人拍拖一年後訂婚，但三年後解除婚約，不過兩人一直維持好朋友的關係。Winona日前提交了一份證言，當中提及與尊尼交往時，從未感受到他有任何暴力傾向：「我對尊尼非常熟悉，我們曾拍拖四年，我把他當成最好的朋友，像家人一樣親近。我將與他的這段關係視為我人生中最重要的關係之一。我明白從我的角度來發聲是很重要的。雖然我不是尊尼與安芭婚姻生活的見證人，但聽到那些他被指控的內容時，我非常驚訝、迷惑和沮喪。對於他是個十分暴力的人的說法，我認為與我所認識、所愛的尊尼完全相反。」

Winona Ryder與尊尼因為合作拍攝電影《幻海奇緣》（Edward Scissorhands）而相戀。（Getty Images）

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Winona力證從未受到尊尼暴力對待，更從未見過他對任何人使用暴力：「他是一個非常善良、處處為人著想的人，非常保護我和他所愛的人。我跟他在一起非常、非常有安全感。」最後她更講道：「我不想稱呼任何人為騙子，但就我和尊尼相處的經驗，我無法相信這些惡劣的指控是真的。」此話一出，似乎是在暗諷安芭對於尊尼的指控都是大話。

Winona力撐舊愛尊尼。（Getty Images）