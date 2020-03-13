【李屍朝鮮2】全智賢華麗出場10秒鐘　真正身份是「喪屍之母」？

Netflix原創劇《李屍朝鮮》第二季（Kingdom）今天（13日）正式開播，粉絲期待了超過一年，終於可以解開上一季結尾留下的疑團！除了朱智勛、裴斗娜、柳承龍和金成圭等主角的表現備受關注外，相信劇迷一定最好奇全智賢在劇中的角色！

注意！！以下含適量劇透

《李屍朝鮮》第二季開播前，全智賢出演的消息已傳翻天，可是劇組就一直對傳聞隻字不提。由於這是全智賢誕下兩兒後，相隔5年的回歸作，因此劇迷都期待到不得了，而全智賢在第二季的神秘角色，終於要在今天公開！全智賢在劇中飾演AShin（아신）一角，雖然只有在最後一集短短現身不夠十秒，可是她的戲份絕對不少，亦相信與貫穿全劇的「生死草」有莫大關係。

全智賢終於出場，究竟她的真正身份又是什麼？（Netflix截圖）

按圖睇全智賢出場畫面：

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第二季第六集講到，朱智勛和裴斗娜一行人多年後仍在尋求「生死草」的秘密。去到一個已無人的村落時，遇到喪屍外，另一鏡頭就見到全智賢出場。全智賢背着一把劍，身後亦有幾個大箱把喪屍牢牢鎖着。不過全智賢一句對白都沒有，單從她得戚的眼神亦完全猜不出她是奸是忠的身份！究竟全智賢是「喪屍之母」還是有方法解決喪屍的隱藏能力者，相信要留待第三季才能解開。

朱智勛和裴斗娜一行人數年仍在尋找「生死草」的秘密。（Netflix截圖）