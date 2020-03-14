【李屍朝鮮2】朱智勛不敵屍群身負重傷　原來被咬唔一定喪屍化？

事隔超過一年，Netflix原創劇《李屍朝鮮》第二季（Kingdom）昨天（13日）終於開播，相信今季應該有解開到粉絲對上一季不少疑團。除了全智賢驚喜出演十秒外，朱智勛、裴斗娜、柳承龍和金成圭等主演都又一次大獲好評。上季最後講到喪屍在白天仍有活動能力，今季終於解釋得到外，更意外發現被喪屍咬到也有機會回復正常？

注意！以下含劇透：

喪屍在日光下活動的謎底，終於在第二季解開！（Netflix截圖）

相信劇迷都記得第一季的結尾，正當大家以為捱過晚上，喪屍就不再活動，終於能稍作休息時，一群渴求鮮血的喪屍竟在白天下仍活動自如。而喪屍白天行動的原因，最終也被世子一行人解開，原來溫度就是影響喪屍行動力的關鍵，因此冬至到立春期間，喪屍就能夠24小時活動。不過劇中曾提及過，人如果被喪屍咬過後也不一定會「喪屍化」，分別就在於咬人的喪屍有否曾服用過「生死草」。

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朱智勛等人不敵喪屍群，眾人被喪屍咬傷。（Netflix截圖）

去到第二季，疫情終於蔓延至王宮，每次都成功撃退喪屍群的朱智勛和金成圭等人亦始終敵不過被屍群襲撃，慘被喪屍咬傷。不過眾人最後沒有喪屍化之餘，完全相安無事的原因又是甚麼呢？第6集中眾人在結冰的湖水上與喪屍對抗，直至冰塊裂開後，全部人都掉進冰冷的湖水中，此時已被喪屍咬到的朱智勛等人身上，有一條條細長的蟲從傷口鑽出，其後他們就突然醒過來上岸自救。

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幸好當時湖面冰塊裂開，眾人掉進湖水中而得救。（Netflix截圖）

經過醫女等人7年的研究後發現，「生死草」上依附的一種蟲卵進入人體後，會影響人的天谷，即上丹田的位置，令死去的人復活後並失去常性。可是由於此蟲愛好寒氣，因此炎夏下喪屍不會病發。只要被咬的人在死前進入水中，無法進入天谷的蟲就會鑽出體外。其實醫女早就發現喪屍怕水，所以當時趙學柱被服用過「生死草」安炫大監咬到後，她已用水的方法把趙學柱體內的蟲逼出來，拯救了他一命。

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當初趙學柱被安炫大監咬傷後，醫女徐菲已曾試過用水的方法。（Netflix截圖）

當然《李屍朝鮮》不會不留疑團結束第二季，第六集中，醫女提及過天谷未完成發育的嬰兒被咬也不會有事，所以當時狸貓換太子而來的假世子，即使被咬後活到7歲都相安無事。可是結尾中可見，假世子體內的蟲有疑似再次復活的跡象，究竟疫症會否又一次爆發呢？加上「生死草」的秘密仍未完全解開，結尾中出現的全智賢究竟會否是能夠終止這場疫症的唯一人選呢？

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假世子雖然7年內都相安無事，可是他體內的疫病仍未消除？（Netflix截圖）