【多圖】日本Coser外表驚豔網民　真相原來係Man爆男生！

日本人的Cosplay文化和技術發展得成熟，在Cosplay界，男着女裝或女穿男着屬平常事。日本有一名Coser（玩角色扮演的人）近日成為網民的熱話，她外表每次都打扮得精緻可愛，而且喜歡裝扮成一些身材好充滿曲線美的女性角色，怎料原來他的真身是男兒身，而且更是一個身高米八的型男！

麗癒的裝束性感又可愛，真的看不出是男孩子。（Twitter@Rei_Dunois）

這名叫麗癒（れい）的男生，近日他的照片在Twitter上被瘋傳，事關他的Cosplay照片非常吸睛，除了樣子標緻甜美外，身材也十分姣好，但原來更令人震撼的是因為他是男生！日前，他在Twitter公開自己沒有Cosplay的樣子，原來更是一個Man爆的男生。麗癒因為喜歡動漫，所以在高中之後就開始了Cosplay，現在主要是作女裝打扮。他扮的角色相當美麗和女性化，在Twitter吸引了近6萬人關注，而他公開自己真身的帖文現時已有超過7萬個讚好。

麗癒的真身好Man！（Twitter@Rei_Dunois）

點擊下圖睇吓佢嘅變身過程！！

不要以為麗癒只是「照騙」，因為他的影片，除了一樣漂亮外，也看不出有任何破綻。網民紛紛留言︰「男變女反差好大」、「自己一個人就能扮燕尾服蒙面俠也可以扮美少女戰士」、「因為本來就長得好看吧」。當然，最令人關注的問題是身材方面，他在Twitter也有講到很多人有詢問過他，他以一條片解釋了，就是衣服上做的手腳，其實衣服本身已被墊上了豐滿的上圍，不過在膚色上也是完全無痕跡，相當厲害！而麗癒也有開設YouTube頻道分享自己的上妝過程，深受粉絲歡迎。

點擊下圖睇吓更多佢嘅靚相！