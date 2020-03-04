日本女藝術家用洗面乳惡搞扮名人勁神似　3日即被瘋傳近10萬次

日本人出名有創意，而且很久以前就有出名模仿的藝人，日前Twitter上就出現了一位叫杉浦由梨的藝術家，用超創新兼特別的方式去「扮嘢」，就是用洗面乳的泡泡去模仿日本名人的長相，開創全新的「洗顔ものまね（洗臉模仿）」，她在Twitter的第一條發文是在3月1日，才短短幾天就吸引了3萬5千個粉絲，首則發文就已有50萬個讚好和近10萬個分享。她的創意吸引了網民留意這位模仿界的另類奇才。

她也自己的樣子化成畫紙，在臉上創作。（Twitter@sugiura16738120）

這位叫做杉浦由梨的藝術家，2月在Twitter開設了一個專門用洗面乳去模仿名人的帳戶，短短幾日已成為了網絡熱話，她模仿的以日本藝人為主如混血索模藤田妮可、藝人中居正廣和「宅男女神」石原聰美等，也有政界人物如安倍晉三等，最新的模仿對象也有外國著名演員Harrison Ford（哈里遜福特）。

點擊下圖一起看看她扮得似不似！！

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照片可見，杉浦由梨是以洗面乳厚厚的泡沫塗在臉上，打造出不同的眼型、臉型和鼻子形狀和弧度等，有創意之餘其實也扮得好似，令人大感驚喜，網民們紛紛讚她的「扮嘢」技巧高超，而且都覺得扮得好似，而且她的作品也在Twitter被瘋傳中。原本大家還誤以為是哪個新生代諧星，事實原來她是位專業的藝術家，而她也在YouTube大方的分享了自己整個創作過程，而也有自己的網站Share其他方面的藝術作品。

製作過程相當認真。（YouTube截圖@杉浦由梨）

其實，洗面乳就算泡泡有多豐厚，但也是有時限性的，很快就會揮發掉，所以要在泡泡揮發前，可以塑造到一個相似度極高的名人臉孔絕對是充滿着難度，而且也要對該人的五官特徵熟悉才可以做到，也可能在她成功前用了不知多少瓶洗面乳和洗了無數次面去做實驗。現在流行「認真做無聊事」，她絕對是當中的代表而且也得到了成功，令人佩服她的才華！

點擊下圖睇吓佢Twitter！！