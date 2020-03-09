謝和弦小三性向成疑？莉婭因網民一個問題突然出櫃：我喜歡女生…

台灣男歌手謝和弦雖然還未跟妻子Keanna辦完離婚手續，但已高調跟女友莉婭（Liya）求婚成功，近期總是帶著新歡出雙入對，並稱對方為「老婆」。莉婭因此知名度大幅提升，一舉一動也開始受到檢視，近來面對網友提問是否為雙性戀？她正面做出回應，坦承自己喜歡女生比男生多一些。

謝和弦近日高調宣佈跟女友莉婭求婚成功。（IG@chord0415）

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莉婭透過Instagram限時動態發文，公開與網友的對話內容，對方好奇提問，「你是雙性戀嗎？」對此，她大方回應，「我喜歡女生，比喜歡男生多一些。」

面對網友的關於性取向的提問，莉婭大方回應。（IG@liyacheee）

此外，謝和弦近來和莉婭外出旅遊，現身花蓮打卡，一連曬出多張合照放閃。從畫面中可以看出，2人在車內緊擁，他更親暱地親吻女方頭髮，大方分享私底下恩愛互動，在網路上再度掀起熱議。

謝和弦目前尚未跟Keanna離婚成功，但1月已經向莉婭求婚，誓言「就算全世界與我們為敵，我還是會拚命保護妳」。他雖然被Keanna提告侵害配偶權、求償420萬元（台幣），但也反過來告對方竊盜和侵占，並在過年前就用特急件訴請離婚，希望早日結束這段婚姻，把莉婭扶正。

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