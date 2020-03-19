【梨泰院Class】結局劇透照瘋傳　朴敘俊金多美最終甜爆收場？

熱播韓劇《梨泰院Class》將於明後天播出大結局，相信不少劇迷都非常期待朴敘俊長達15年復仇計劃能否打敗「長家」外，亦非常好奇朴敘俊最後會否在兩位女主角，金多美及權娜拉之間二選一。近日網上就流傳一張劇透照，引來網民的討論。

近日網上流傳一張朴敘俊和金多美，於梨泰院拍攝的現場照片。朴敘俊穿上杏色長褸，金多美則穿着啡色長褸，單是外型上已相當合襯。照片中可見，朴敘俊手指着前方就像為女方引路一樣，不少劇迷猜測，這是否二人交往後約會的場面。由於第14集中，一直喜歡權娜拉多年的朴敘俊才意識到，原來自己已喜歡上金多美，因此粉絲都非常期待二人能在一起！

有網友拍到朴敘俊和金多美拍攝《梨泰院Class》後，照片在網上瘋傳。（網上圖片）

《梨泰院Class》改編自同名漫畫，相信不少心急的劇迷已經偷偷從漫畫劇透自己。從漫畫的最後一幕可見，朴世路和趙以瑞其實有親吻的場面，究竟是否代表二人最後能夠甜爆收場呢？當然兩位女主角都各有支持者，而結局亦有可能重新改寫，劇迷一定要緊貼韓國的直播了！

漫畫中，最後朴世路和趙以瑞有親吻的場面！（WEBTOON截圖）

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