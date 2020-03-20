【李屍朝鮮】中譯名被指貶低韓國　Netflix：改名為《屍戰朝鮮》

由實力派演員朱智勛、裴斗娜與柳承龍共同主演的《李屍朝鮮》（Kingdom）在第一季播畢後口碑不俗，於是在一年後承勢推出第二季，在新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）肆虐的情況下看疫症相關題材尤為有共鳴，討論度居高不下。《李屍朝鮮》這個名字在華語圈觀眾心中已經成為固有名詞，豈知道在劇集播出兩季後，韓國人對其中文譯名提出異議，認為這個譯名是對國家歷史的污辱，令Netflix隨即決定更改劇集中文譯名。

《李屍朝鮮》在予人古板印象的古代權鬥題材中融合緊張刺激的喪屍元素，令觀眾大呼過癮。（劇照）

《李屍朝鮮》的故事背景發生在16年紀末，當時全州李氏是朝鮮半島最後一個王朝，那時候日本派兵侵佔朝鮮領土，「李氏朝鮮」則是當時日本殖民者對韓國的稱呼，所以後來普遍韓國人都認為這個稱呼有貶意，所以在獨立後皆用「朝鮮王朝」稱之，而劇名以「屍」的諧音取代「氏」，亦令韓國人有不被尊重的感覺。

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Netflix於是在周五（20日）發表官方立場：「收到來自韓國的歷史專家對於《李屍朝鮮》中文劇名所提出之意見，經內部討論後，決定將劇名改為《屍戰朝鮮》，這項劇名的更動是出於對韓國的歷史、文化的尊重。」雖然突如其來的名字改動可能會有些不習慣，可是還是要尊重歷史和文化啊！