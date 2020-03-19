【李屍朝鮮2．短評】全智賢出場最累事　結局夾硬埋伏線超低手

Netflix的第一部韓國原創影集《李屍朝鮮》（Kingdom）在第一季播畢後好評如潮，一年後承勢推出第二季，在新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）肆虐的情況下尤為有共鳴，成為觀眾茶餘飯後的討論話題。《李屍朝鮮》除了由實力派演員朱智勛、裴斗娜與柳承龍共同主演，劇集更在予人古板印象的古代權鬥題材中融合緊張刺激的喪屍元素，令觀眾大呼過癮，可是當第二季劇情將第一季的伏筆解答得七七八八的時候，新產生的問題就予觀眾一種「夾硬」加入的感覺，純粹為了寫續集而鋪排事件，倒不如見好就收。

《李屍朝鮮》第二季已經有種結尾的感覺。（劇照）

《李屍朝鮮》第一季所留下的伏筆幾乎在第二季均得到解決，觀眾都覺得事情正朝着「埋尾」的方向進行着：三年前趙學柱（柳承龍飾）與安炫大監（許峻豪飾）曾利用喪屍來解決外寇的問題，是為喪屍的來歷，亦解答了安炫大監與永信之間的淵緣；增加了對生死草與喪屍的認知，除了喜愛低溫，製造出來的喪屍亦怕水怕火，加強了對喪屍的控制；隨着趙學柱被王后毒死，王后變成喪屍被殺死，權傾朝野的海源趙氏家族處於半瓦解狀態，宮鬥部份已經畫下句號。

隨着海源趙氏的領軍人物趙學柱與王后紛紛離世，權鬥部份亦隨之結束。（劇照）

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其實劇情發展至此，世子李蒼（朱智勛飾）在殺光宮中的喪屍後已經可以即位然後邁向結局，大概是不願斷了Netflix的投資，或是希望延續劇集的口碑，可能是有野心將《李屍朝鮮》打造成劇集版的《上流寄生族》，以揚威國際，為了滿足這些條件，編劇在第二季的最後一集花近半集時間「夾硬」為下一季鋪伏線：李蒼放棄王位，而元子身上隱藏的喪屍病毒，在他天谷成熟後游到腦袋；全智賢登場數秒令觀眾好奇她與喪屍的關係。將所有懸念都安排在最後出現，明顯是編劇有失鋪排，是為一向被批「守舊」的TVB都不會犯的錯誤，這除了令第二季失去屬於自己的結局，破壞了劇集的整體結構，加入新角色亦很故意為第三季鋪路，但有時候為寫而寫就予人「做多咗」的感覺了。因此，劇集若以第二季為最終章，對觀眾來說才算是「解脫」。

在《李屍朝鮮》第二季的發表會上，製作團隊被問到第三季的製作進度，編劇金銀姬透露：「第二季有好成績的話，才有可能製作第三季，我當然希望可以做到第十季。」（海報）