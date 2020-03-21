【慶餘年】李純傳介入閨密佟麗婭婚姻　互相取消關注刪走親密相片

內地劇《慶餘年》熱播，掀起了一片煲劇熱潮，女主角雖然是李沁飾演的林婉兒，但率先跑出的卻是女配角李純，她飾演北齊暗探司理理，喜歡已有婚約在身的范閑，而李純爆紅後，她的黑歷史亦再次被翻出來，曾經跟閨密佟麗婭丈夫傳出緋聞，雖然佟麗婭出面護夫，卻跟李純決裂，友誼不再。

李純在《慶餘年》飾演司理理，戀上已有婚約的范閑。（劇照）

李純惹火性感，百分百是人見人愛。（視覺中國）

李純是北京電影學院表演系畢業，跟吳謹言是同班同學，而她在《如懿傳》也演過炩妃一角，跟吳謹言《延禧攻略》的令妃，差不多時期播出並鬧了雙胞。李純人如其名，外貌生得清純俏麗，楚楚可憐，2011年演出張藝謀的電影《金陵十三釵》成為謀女郎之一，可惜之後在演藝路上多演奸角，繼《如懿傳》後，還有《花千骨》的反派霓漫天，電影版《三生三世十里桃花》飾演白淺死對頭素錦，角色相當討厭，但真正令她事業蒙上污點，卻是跟陳思誠的緋聞。

李純樣子甜美，但演出的角色多是奸惡之人。（李純微博圖片）

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陳思誠太太是新疆四美之一的佟麗婭，二人於2014年結婚，而佟麗婭閨密當時亦有出席二人婚禮，夫婦的家庭活動也有預上李純，彼此感情要好，想不到陳思誠卻偷偷約會李純，二人食飯後離開餐廳，陳思誠為女方開門，又扶著李純的肩膀，狀甚親暱，東窗事發後，佟麗婭在微博發文護夫，指自己亦知二人吃飯，她表示「獅子女馭夫有高招，吃飯見人必報告！送人我知道，但扶人還是剁手的」，字裡行間，流露出深深不滿。

佟麗婭發文護夫，之後取消關注李純，又刪走昔日合照。（佟麗婭微博圖片）

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李純一直希望跟好友破冰，在佟麗婭兒子出世時，也有在微博送上祝福，但佟麗婭卻完全沒有反應，原來佟麗婭不但取消了對方的微博關注，還將多年來彼此的合照通通刪走，將李純由自己的生活直接抹掉，她們的友誼明顯不復當年。李純現時在《慶餘年》中，戀上有婚約在身的范閑，難免令人聯想起昔日跟陳思誠的緋聞，隨時再次影響到現今的演藝事業。