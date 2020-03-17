【慶餘年】話劇演員韓玖諾轉拍劇演葉靈兒　網民激讚有初戀感覺

內地劇《慶餘年》由張若昀、李沁主演，分別飾演范閑及林婉兒，外形合襯，觀眾亦期待二人能開花結果，而在婉兒身邊的閨密葉靈兒，跟范閑不打不相識，在小說中更成為了范閑徒弟，角色甚為重要，而飾演葉靈兒的演員韓玖諾，外貌不比女主角李沁遜色，但她的演藝路卻十分艱辛，至今能捱出頭殊不容易。

韓玖諾飾演林婉兒的閨密葉靈兒，性格爽朗，人見人愛。（劇照）

劇中葉靈兒性格爽朗，快意恩仇，穿上火紅長裙，跟女主角李沁弱不禁風的樣子相比，飾演葉靈兒的韓玖諾，完全是另一種美態，對比起李沁出道後即當上女主角，韓玖諾有著一條難行的演藝路，自少習舞的她，對演戲甚有興趣，但他投考北京電影學院卻慘遭滑鐵盧，首次落選後，第二次卻因腳傷而再次失敗，直至第三次投考才獲得取錄，在2014年畢業後，她亦沒有立即出道，反而當上一位話劇演員。

韓玖諾天生有著初戀臉，讓人有女朋友的感覺。（韓玖諾微博圖片）

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現年28歲的韓玖諾，擁有水汪汪大眼睛，而且樣子清純，被網民激讚擁有「初戀臉」，甚有女朋友的感覺，直到2017年的《萌妃駕到》，她才正式加入演藝圈，為了演好曲婉婉一角，她要在半月內增肥11磅，體形偏瘦的她，要日吃夜吃才能達標，而完成拍攝後又要辛苦纖體，相當專業。韓玖諾繼《慶餘年》後，還有劇集《冰糖燉雪梨》及《語星如願之步步殺機》，讓人萬分期待。