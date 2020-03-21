【梨泰院Class】朴敘俊堅持15集終屈服下跪　網民鬧爆劇情狗血

由朴敘俊、金多美和權娜拉等人主演的韓劇《梨泰院Class》昨晚（20日）播出第15集，而劇集亦將於今晚正式畫上句號。上星期講到朴敘俊為救金多美及金東希，不惜被車撞倒而昏迷入院，更一度意識不明，睇到劇迷非常緊張！而昨晚的一集中，朴敘俊最終甦醒過來，為了心愛的女人竟然向「長家」會長下跪？

朴敘俊為了救金東希而被車撞倒入院後，昏迷期間他在夢中遇見了高中就失去了的爸爸，二人盡吐多年來朴敘俊一人承受的痛苦，感動不少劇迷。自第14集朴敘俊意識到自己所愛的女人是金多美後，為了見她一面，朴敘俊最終成功甦醒。可是由於金多美被綁架後下落不明，只知道幕後主手是「長家」大仔安普賢，朴敘俊只好去會見會長。二人見面，會長第一句就問：「你能向我下跪嗎？」，沒想到堅持了15集都從未向會長下跪的朴敘俊，最終為了自己心愛的女人而屈服。

朴敘俊昏迷期間夢見爸爸，感動不少觀眾。（Netflix截圖）

朴敘俊甦醒後，最終對權娜拉坦白自己愛金多美的事實。（Netflix截圖）

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看到第15集，女一被綁架、男主角遇車禍，不少網民鬧爆劇情非常狗血，實在浪費了一眾演員的好演技。有劇迷講到，由第一集起「長家」會長已多次要求朴敘俊下跪認錯，每次都被他的堅定拒絕而震撼到，可是沒想到堅持多年後，朴敘俊最終為了金多美而跪下去！不少網友也講到，會長即使命不久矣也一副自以為是，高高在上的模樣，實在令觀眾非常生氣。想知道朴敘俊能否成功救回金多美，最終能否打敗「長家」，劇迷必定要緊貼今晚的大結局了。

朴敘俊最終向「長家」會長下跪，劇迷的反應極端。（Netflix截圖）

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