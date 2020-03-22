佐藤健憑《戀愛》爆紅　31歲生日YouTube做直播與上白石萌音互動

佐藤健主演的《戀愛可以持續到天長地久》圓滿落幕，他20日晚間在YouTube首度開直播，邀請劇中的另一半上白石萌音當嘉賓。他正好21日過31歲生日，在直播時同時慶生，和上白石萌音的互動更延續劇中的甜蜜，讓粉絲直呼「太有夫婦感」，影片點擊率已經突破百萬，頻道訂閱也近百萬。

佐藤健演活《戀》劇中的魔鬼醫生天堂浬，撩妹功力大開，迷倒廣大女性觀眾。他直播時再度開撩上白石萌音，以「我的禮物就是妳的禮物」要她一起分享高級壽司。他們還玩起看英文猜台詞的遊戲，上白石萌音憑藉留學經驗獲勝，讓佐藤健不甘心地直說不公平。但是願賭服輸，佐藤健最後還是重現了天堂醫生的台詞，現場害羞到低頭猛笑。

他們也和劇迷分享，充滿甜蜜橋段的大結局也是兩人腦力激盪的結果，像是用毛巾擦頭等步驟，就是上白石萌音的概念。他們想盡辦法把少女漫畫的浪漫元素全部裝進劇中，果然讓觀眾相當滿意。而佐藤健最愛的場景之一，就是上白石萌音在醫院歪頭裝可愛，讓他目不轉睛到忘記說台詞。

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因為《戀》劇已經播完，觀眾都覺得意猶未盡，佐藤健和上白石萌音不約而同也感到很寂寞。而佐藤健也在直播中提到，今年深受花粉症所苦，拍戲時眼睛紅通通，總是要吃藥才能上工。此時加入討論的日本知名戲劇解說家瀧川英次，分享世界上是否有國家沒有花粉症，舉例台灣似乎沒有這個困擾，打趣要佐藤健移居台灣。但因為提到國家二字，立刻被大陸粉絲抗議，直播影片後來也將這段對話剪掉，僅留下他年初來台灣宣傳電影的照片。

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