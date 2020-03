現年35歲的林德信(Alex)絕對是圈中數一數二的型男,除了顏值夠高、笑容夠陽光,他不多不少的肌肉線條更是教女粉絲心動一百萬次。不過,原來他進化成型男之前是肥仔一名。今日(21/3),他在個人Instagram貼出多張相片,當中更包括他小時候的肥仔Look:「My mom sent some old photos of me.(我媽媽傳番啲舊相畀我睇)」不少網民睇完即大讚昔日的Alex可愛,更指他引證了「肥仔都係潛力股」這句話。

點擊下圖觀看林德信肥仔Look,以及其他靚相: