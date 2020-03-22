金泰希五年空白期靠物業穩袋3300萬　與老公Rain資產合計超過3億

現年39歲的韓國女演員金泰希，於2017年與Rain（鄭智薰）結成夫婦後，分別於同年及去年誕下大女和細女，三年抱兩相當幸福。近日她憑新劇《再見媽媽又再見》（Hi Bye，Mama）回歸小銀幕，同時亦是她繼2015年主演的《龍八夷》後相隔五年再有新作而備受外界期待。隨住金泰希近期人氣上漲，她於五年空白期間沒有作品仍賺53億韓元（約3300萬港元）的事情亦因此引起關注。

金泰希於五年空白期內沒有作品仍穩袋53億韓元（約3300萬港元）。（VCG）

根據韓國傳媒《Money Today》報道，有「物業富人」稱號的金泰希，2014年以132億韓元（約8200萬港元）買入位於江南區的地下3層、地上6層建築物，現已飆升至185億韓元（約1億1400萬港元），短短六年間單是投資收益已穩袋53億韓元（約3300萬港元）。

地產經紀在報道中指出，金泰希名下的這棟建築物地段極佳，因附近有不少補習社、美食商圈、寫字樓等等，所以租貸需求相當高，租金亦持穩定上升趨勢，是同時擁有收益和投資價值的建築物。大廈中介亦估計金泰希能得到6000萬至7000萬韓元（約37萬至43萬港元）的租金收益。

金泰希和丈夫Rain向陷入困境的租客申出援手，將名下建築物租金下調50%。（Instagram：@rain_oppa）

據悉，金泰希和Rain夫妻都是韓國演藝圈內具有代表性的物業富豪，兩人財產估計價值超過500億韓元（約3億1千萬港元）。而因受新型冠狀病毒（又譯：武漢肺炎）疫情影響，金泰希和Rain亦有向陷入困境的租客申出援手，將名下建築物租金下調50%此外，亦向清潭洞建築物業主請求向租戶減免50%租金，善舉大獲大眾讚賞。

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