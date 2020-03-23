【一半的一半】國民年下男丁海寅回歸Oppa身份　與蔡秀彬譜愛戀

由「國民年下男」丁海寅和「新生代男神收割機」蔡秀彬主演的韓劇《一半的一半》今晚（23日）首播，劇情講述人工智能程式設計師河源（丁海寅飾）和古典音樂錄音工程師瑞雨（蔡秀彬飾）之間該如何去愛，以及克服困難的愛情故事，香港觀眾可於「黃Viu煲劇平台」緊貼進度。

由丁海寅、蔡秀彬主演的全新韓劇《一半的一半》，即將在3月23日首播。

現年31歲的丁海寅近年先後演出多部姊弟戀電視劇而人氣急升，兩年前與孫藝珍合作《經常請吃飯的漂亮姐姐》後爆紅而被封做「國民年下男」。不過，在《一半的一半》中，丁海寅終於回歸Oppa身份，與25歲的蔡秀彬談情，他的反轉魅力令人倍感期待。

丁海寅與孫藝珍合作姊弟戀劇集後一炮而紅。（Instagram：@holyhaein）

丁海寅過去曾經是肥仔一名，《鬼怪》女主角金高恩曾在節目爆料指丁海寅酒量好兼食量大，他笑言：「我真的特別喜歡吃東西，是為了吃好吃的東西，才去運動的類型，最喜歡吃五花肉。（據說你還一口氣吃了一整箱朱古力批？）那時我在軍隊當二等兵，超想吃甜的東西，一箱朱古力批大概有24個吧，收到的時候就用500毫升的牛奶搭配著，一口氣把它吃完。」據悉丁海寅當時暴肥近25磅，後來靠著運動才慢慢瘦下來，更成為現時炙手可熱的年下男代表。

丁海寅自爆勁擦得，而且喜歡獨食。

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