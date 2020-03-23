劉真病逝｜小S灑淚哀悼宿敵：懷念她上《康熙來了》鬥嘴時的反應

台灣舞蹈老師劉真歷經心臟手術、裝葉克膜、開顱手術和改以心室輔助器續命，卻仍不敵病魔逝世，享年44歲。對此昔日國標舞宿敵小S（徐熙娣）聽到消息泣不成聲，幾度說不出話，小S大哭表示：「實在太難過了，最懷念她上我們節目可愛的樣子，還有鬥嘴時的反應，希望她在天堂有很多漂亮的鞋子可以穿，可以一直跳著舞。」

小S與劉真鬥嘴的場面絕對是《康熙來了》經典畫面之一。（《康熙來了》截圖／Youtube@我愛貓大）

對於劉真過世，小S非常痛心，也不捨劉真年僅4歲的女兒「霓霓」沒有媽媽，難過表示：「要跟辛龍大哥說，一定要堅強，可以哭，但千萬不要忘了孩子，要思念劉真，要告訴孩子她的媽媽到底有多棒！」劉真在2月初做心臟手術裝上葉克膜搶救，小S當時聽到消息便相當不捨，表示：「誠心的為她祈福！一定要好起來！」未料劉真仍不敵病魔過世。

小S上月底亦曾為「宿敵」劉真發文加油。（Facebook@小S徐熙娣）

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