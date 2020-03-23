【屍殺列車】編劇另一傑作　韓劇《謗法》恐怖死法網民睇到發惡夢

新型冠狀肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，政府為減少社交接觸，已經宣布回復部門特別工作安排，以呼籲私人機構採取彈性安排讓僱員在家工作。相信大家都在Home office期間足不出戶都會煲劇打發時間，如果煲完近期大勢韓劇《愛的迫降》或《屍戰朝鮮》（Kingdom），不妨轉換轉口味挑戰恐怖靈異劇《謗法》，不過膽小者真的不要一個人看，否則後果自負。

《謗法》由成東鎰、嚴智苑、鄭知曉、趙敏修等實力派演員主演。（劇照）

《謗法》由電影《冠軍殺手代父》的金容完導演與《屍殺列車》的延尚昊作家擔任編劇，劇情主要講述為人正義的記者林珍熙（嚴智苑飾）在採訪及調查全國最大IT企業Forest的暴行事件時，發現該公司存在可疑的分公司，繼而認識了懂得施謗法（類似落降頭）的神秘少女白昭袗（鄭知昭 飾演）。原來Forest社長秦終現（成東鎰飾）是昭袗的殺母仇人，當珍熙和昭袗兩人想對付秦終現時，竟然發現對方的可疑的分公司跟恐怖巫術有關。劇集於上月在tvN播出後即大獲好評，並決定製作成電影，並於今年夏天開拍，不過暫時還未知道會否因疫情而延期計畫。

點擊下圖看劇中重要角色：

整套劇以謗法貫穿，被詛咒的人都會離奇死亡，而且死狀極為血恐怖。當中以記者珍熙的社會新聞部長金柱歡（崔秉默飾）胡亂發布不實報導害死了珍熙的證人。當林珍熙跟上司對質時，竟然毫無悔過之意還調過頭來威脅珍熙，令她產生無窮的怨氣。同時珍熙認識了少女謗法師昭袗，為了向珍熙證明謗法的存在，她向金柱歡下了謗法。出生自有神奇能力的昭袗只要有目標人物的照片、漢字名字和隨身物品就能「落降頭」，金柱歡在下班的時候突然四肢離奇扭曲至不符合人體結構，每一下骨頭扭斷的聲音都聽得非常清楚，最後七孔流血暴斃，死狀非常慘痛！

除了恐怖離奇死法的情節，還有種種靈異事件，如果喜歡看重口味恐怖題材的劇迷，必定會喜歡。不過劇集亦想以謗法來帶出人性的陰暗面，並借大財團壓榨低下階層及傳媒發佈失實報道來突顯韓國的社會實況。另外，相傳謗法是日據時代從日本遠渡而來的神，在韓國鄉郊地區很流行，基本上到處都會有謗法師。而謗法師其實跟道士差不多，如果家裡被害或者出什麼事，都會找謗法師施謗法。