【N號房】主腦「博士」涉死亡威脅敲詐　國民主播孫石熙曾被勒索

「N號房」事件近日震憾韓國，自2018年下半年起，一個名為「godgod」及「watchman」的人於Telegram經營1號至8號房（俗稱「N號房」）共8個聊天室，讓加入的人在群組內分享淫穢資訊，並要脅女性成為群組的「奴隸」，並對她們做出性剝削的行為，恐怖程度令人嘩然，據知受害者多達74名，其中有16名為未成年少女，年齡最小的受害人只有11歲，而這些惡魔般的房間卻吸引26萬用戶加入付費，引發眾怒。事件不斷發酵，韓國群眾通過「青瓦台國民請願」要求公開疑犯個人資料及照片並加以嚴懲，截止3月25日已有超過260萬人聯署。

案中主腦現年25歲的「博士」趙周彬正式被捕，他在首爾市鐘路警署外現身時被限制不得遮住五官，面容被公諸於世，在發言時他離奇點名JTBC電視台代表理事孫石熙：「對包括孫石熙社長、尹壯鉉（前任光州）市長及金雄（獨立）記者等因我受到傷害的所有人謝罪，感謝大家煞停這個無法停下的惡魔人生。」面對記者的追問：「你承認散播性剝削影片嗎」、「你認識godgod嗎」、「對未成年受害者會感到愧疚嗎」，他則一概保持沉默。

JTBC電視台代表理事兼著名新聞主播孫石熙遭卷入「N號房」事件。（網絡圖片）

孫石熙曾是JTBC王牌新聞節目《JTBC新聞室》的著名主播，現任JTBC代表理事及報導部門社長，因帶頭揭發前總統朴槿惠「閨密門事件」、現任總統文在寅接班人性侵案等，以公正的記者形象備受南韓大眾信任，卻在2019年被獨立記者金雄控告暴力傷人，令權威形象一落千丈。趙周彬忽然提及孫石熙的名字，令大眾不禁懷疑孫石熙與「N號房」事件有關。

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面對質疑，韓國警方表示此事與「N號房」事件無關，將會介入調查。原來趙周彬曾威脅說要殺害孫石熙，據知趙周彬受正在和孫石熙打官司的金雄唆使，威脅孫石熙要對其發動恐怖襲擊。在此過程中，趙周彬將孫石熙家人的照片和身份證號碼等發送給他，並威脅道：「什麼時候只要一塊磚頭就可以解決了，我會在延邊僱傭人。」令孫石熙非常不安，於是匯了一部分錢，此後趙周彬消失。據犯罪心理學專家分析，趙周彬此舉是為了吸引大眾目光，以模糊性虐待事件的焦點，認為他完全沒有悔意。