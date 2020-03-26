【N號房】驚爆「性奴」名單有女偶像　趙周彬：A女藝人裸體已上傳

韓國「N號房」性暴力事件震撼亞洲，至今已知有最少74名受害女性，當中16人更是未成年少女外，韓國傳媒近日再爆出，Telegram聊天室內的「性奴」名單中驚見有現職女偶像！雖然主犯「博士」趙周彬已被被捕，其五官亦已對大眾公開，但已無法彌補包括26萬會員對女性造成的傷害。

根據韓國傳媒《首爾新聞》的報道，趙周彬曾向聊天室內的會員表示「A女藝人的裸體已上傳」，吸引會員付費到高額聊天室收看。除了A女藝人外，他亦有提及自己假扮是藝人的熟人後，通過非法盜取他人手機，以及以金錢收賣藝人身邊工作人員去獲得偷拍影片等，手法令人嘩然。被問到有沒有現職女偶像在「性奴」名單之中，趙周彬回答「有」。除此之外，對話中更曾提及有未成年偶像在出道已是「性奴」之一，高額聊天室有她們的相關的影照片。

報料者向傳媒提依供聊天室對話，當中可見趙周彬提及「性奴」名單有現職女偶像。（首爾新聞）

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可是趙周彬是否真的持有女藝人材料，仍然要等待警方的調查才能確認。向傳媒提供聊天室截圖的報料者表示，最後自己並沒有看到趙周彬所提及的女藝人影片或照片，認為他可能只想炫耀自己而說謊。早前趙周彬個人IG被爆出追蹤不少女藝人及性感網紅，前MOMOLAND妍雨發文回應安慰粉絲外，Brown Eyed Girls佳人更直接零打格公開趙周彬的IG帳號，被網友大讚霸氣。

Brown Eyed Girls佳人直接零打格公開趙周彬IG帳號！（IG/@songain87）