【慶餘年】范閑由花心改成專一　妾侍柳思思被徹底刪走

內地劇《慶餘年》由張若昀飾演男主角范閑，劇中她對未婚妻，雞腿小姐林婉兒(李沁)一見鍾情，之後的司理理、海棠朵朵及戰豆豆，雖然全部對他有意思，但他卻完全不動心，對婉兒死心塌地，令女粉絲看得十分感動，但原來這全為圈粉而設，跟小說版完全是兩回事，甚至因為要改動男主角的性格設定，將原著中一個重要角色刪走，連本來飾演該角的女星也慘被叮走，相當無辜。

原著中范閑有一妻一妾，另有三位紅顏知己，相當花心。（劇照）

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《慶餘年》雖然以宮廷權鬥為主，附加科幻情節，但為了俘虜女粉絲，劇中范閑性格竟然180度轉變，講到他對林婉兒一往情深，之後司理理和海棠朵朵對他表示愛意，他全部拒絕，跟原著人物設定兩極，而小說中范閑一生有五個女人，而且是見一個愛一個，除了正印林婉兒，跟司理理、海棠朵朵和戰豆豆也有愛情關係，而戰豆豆更借種生女，誕下女兒紅豆飯，司理理和海棠朵朵繼續留在北齊生活，最終范閑隱居時只帶了一妻一妾，並育有兒女范良及范淑寧。

虞鑫蕾原本飾演柳思思一角，但角色被刪走後，她亦無緣拍攝該劇。（虞鑫蕾微博圖片）

心水清的朋友，都會發現劇中少了一個重要女角，就是范閑的妾侍柳思思，思思原是范閑的貼身丫頭，而在封建年代，少爺一般會在貼身丫頭身上學懂男女之事，而范閑也不例外，跟貼身丫頭思思發生關係，並納了她當妾侍，跟林婉兒共侍一夫，原作中的范閑可謂十分花心，仿如金庸筆下的韋小寶，而劇集將他改動成只有一名妻子，甚至刪除了柳思思這個妾侍角色，變成對愛情十分專一，仿如楊過一般的深情角色。

23歲的虞鑫蕾皮膚白滑，一臉鄰家女孩的樣子。（虞鑫蕾微博圖片）

劇集拍攝之初，確是有柳思思的設定，而飾演該角的女星，是有電眼美人之稱的虞鑫蕾，大眼睛配上小巧瓜子臉，曾演出《鳳囚凰》及《那片星空那片海》，但隨著柳思思一角被刪走，虞鑫蕾也無可避免失去了演出《慶餘年》的機會，現時該劇在中港兩地甚受歡迎，各演員也是人氣急升，虞鑫蕾卻未有太多人提及，確是十分可憐。