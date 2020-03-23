【慶餘年】宋軼承認樣貌非純天然　加工部位跟網民發現竟然不同

內地劇《慶餘年》，由張若昀、李沁主演，分別飾演范閑及林婉兒，劇集播出至今，最受歡迎的角色，卻是范閑妹妹范若若，由「旗袍女神」宋軼演出，雖然她角色討好，但有網民發現她的外貌有所改變，而宋軼近日終於承認確實有後天加工，而且因為是媽媽批評她醜，才毅然令自己變得更靚。

宋軼上《非常靜距離》，親證自己曾經後天加工。（影片截圖）

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宋軼畢業於中央戲劇學院表演系，出道作是10年前的《新紅樓夢》，近日熱播的內地劇《慶餘年》，飾演范閑妹妹，有京都第一才女之稱的范若若，外貌美若天仙，冰雪聰明，角色甚得觀眾喜愛，之後劇情發展范閑和范若若並非親生兄妹，網民更希望在第2季二人能譜出戀曲。不過對於宋軼樣貌，網民都有疑問，指她外貌不斷進化，尤其是眼睛部分，由早年的單眼皮小眼睛女生，變成擁有雙眼皮、水汪汪大眼睛的美女，惹來整容疑雲。

宋軼在《慶餘年》，飾演范閑妹妹范若若。（劇照）

宋軼穿上旗袍有截然不同的美態，被讚「旗袍女神」。（網上圖片）

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由於經常被質疑整容，宋軼在綜藝節目《芭姐挑戰你》，即場卸妝回復素顏，並讓人檢查臉部，至於單眼皮變雙眼皮的疑問，她也解釋了自己一直是「內雙眼皮」，每次出鏡都會用上雙眼皮膠紙，久而久之，才變成了現今的美目。宋軼一直堅稱自己未有後天加工，但在拍畢《慶餘年》後，她卻下定決心去改變自己，而始作俑者，更是她的媽媽。

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宋軼上訪談節目《非常靜距離》，表示媽媽看過她《慶餘年》范若若的演出，竟跟女兒說「妳的牙太醜了」，原來宋軼一直有牙齒不整齊的問題，她卻不以為意，但被媽媽說醜，她終於忍不住去了做矯正牙齒手術，至於還有否其他地方改變，就留待觀眾慢慢發掘出來。