【N號房】韓國網紅想借事件出名　批評女受害者：她們是自找的

韓國「N號房」性暴力事件引起公憤，最少已知有74名女性受害經歷過不同的性虐待，甚至個人資料被公開，不少有影響力的藝人都有發聲包括EXO伯賢、燦烈、鄭容和及Girl’s Day惠利等。可是日前韓國女網紅sidoonge（시동이）似乎為了出名而拍片大鬧女受害者，成為韓國網民間的話題。

「N號房」事件中，大眾都非常同情受害女性，紛紛支持參與聯署。可是在直播界小有名氣，YouTube擁有19萬訂閱的韓國網紅sidoonge竟拍了一條名為「『N號房』？是受害者的錯」的影片，疑似想出位而炮轟受害者。Sidoonge在影片開頭就講出「沒有理解當時人痛苦的需要」和「成為受害者是自找的」等的驚人發言，被網友大批沒有人性。Sidoonge更拿韓國曾爆出的「男性裸體偷拍事件」做比較，質疑當時主張女權的人大罵受害男性該死，更有人留言要求原片，現在卻沒有一人提出「N號房」受害者自討苦吃。

韓國網紅sidoonge拍片提出「N號房」中的受害女性都有錯。（YouTube截圖）

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Sidoonge當然亦有講到「N號房」的主腦是無法草率放過的罪犯，可是她卻不認同社會把所有男性視為潛在犯人。她表示26萬會員只是非常粗略估計的數字，亦不代表26萬人都是韓國男性。Sidoonge更舉例自己當時有18萬訂閱數量，反問觀眾「這代表韓國人口50萬中有18萬人訂閱我嗎？」，因此非常不認同女權人士要求男性回應事件，以及主張「N號房」事件中只有男生犯錯。

sidoonge飽受網民批評後，她再上傳態度囂張的「道歉」片。（YouTube截圖）

Sidoonge的影片公開後當然立即惹來網民不滿，網友大批她沒有人性，同是為女性卻語出驚人，疑似只是想借事件出名。相隔一天後，Sidoonge再上傳一條名為「N號房影片，『二次傷害』對不起」的新片，又一次引起關注。影片表面上向大眾及女權人士道歉，可是打開影片後就會發現，原來這只是Sidoonge吸引點撃率的技倆。新影片中的Sidoonge雖然的確有道歉，可是態度卻非常沒有誠意及囂張，她坦言上一條影片推出後，訂閱率和直播的獎賞都有上升，反倒要感謝女權姐姐們。

Sidoonge一向行為出位，曾經拍片大談時事外，亦不時會挑釁女權人士。（YouTube截圖）

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