【N號房】法官曾輕判已故具荷拉前男友惹爭議　網民聯署要求換人

韓國爆出「N號房」性暴力事件，至少74名女性被威脅成為「性奴」拍攝色情物外，當中更涉將幼蟲放到下體的變態虐待，其中已知的未成年少女有16人。而負責是次案件的審判法官吳德植因涉嫌，曾經輕判已故具荷拉前男友，而惹來爭議，於是網民發起聯署反對。

負責「N號房」案件的審判法官吳德植，將於本月30日參與另一16歲主犯「加害者太平洋」的第一次公審。由於吳德植早有前科，多次寬鬆對待性犯罪者，因此憤怒的網民在青瓦台網頁發起聯署，要求剝奪他審判「N號房」案件的權限。吳德植法官曾於去年8月處理已故具荷拉及其前男友之間，涉及威脅要公開性愛影片的案件。可是當時吳德植法官在一審中輕判男方，並以「影片內容重要」為由，確認了二人的性愛影片。他更在判決書中詳細紀錄了所有發生性關係的地點次數等，被具荷拉代表律師斥責是二次傷害。

吳德植法官去年8月輕判已故具荷拉前男友，被斥對女方造成二度傷害。（xsportsnews）

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曾有女權人士示威抗議，模擬要脫下吳德植的法官袍。（Naver）

除此之外，吳德植法官上年8月亦曾向涉嫌性騷擾已故女星張紫妍的《朝鮮日報》記者宣判無罪，當時他解釋「生日派對上有性騷擾的話就會馬上中斷」，否定當時發生性騷擾，以及派對以性招待名義舉辦的可能性而惹來大眾不滿。此外吳德植法官亦於去年11月，輕判一名曾41次拍攝參加婚禮女性裙底的李姓攝影師。從吳德植法官過往對性犯罪者的審判可見，網民擔憂「N號房」主腦及所有加害者未能得到認有的懲罰，因此要求更換是次案件的審理法官。

吳德植法官亦有參與已故張紫妍的性騷擾案件。（tvreport）

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