【N號房】韓媒再揭4個「Deep Fake房」　大量女星合成淫照流傳

韓國「N號房」性暴力事件震撼亞洲，至少74名女性被威脅成為「性奴」，拍攝將幼蟲放到下體等變態的虐待影片及照片，其中16人屬未成年少女，年齡最少只有11歲。韓國傳媒《news1》再揭發「N號房」以外4個「Deep Fake房」，流傳着大量女星合成色情照。

除了日前《首爾新聞》公開的聊天室對話中，主犯「博士」趙周彬聲稱有女藝人裸照和「性奴」名單之中有現職女偶像外，今天（27日）《news1》報道原來Telegram上亦有4個「Deep Fake房」，上面流傳大量女明星和AV女優等的合成情色照及影片。4個聊天室中，分享女偶像合成照的房間擁有最多會員，有高達二千人加入。加入「Deep Fake房」的方法與「N號房」不同，後者通過付費受邀加入，但前者則需要會員輸入正確且複雜的註冊網址才能加入。

「Deep Fake房」會員需輸入正確且複雜的註冊網址才能加入。（news1）

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有研究合成照影片的相關人士表示，「Deep Fake房」中的情色物製作專業，根據照片上臉部的陰影和影片等，估算一張照片需花幾小時修圖。《news1》同時亦公開了最多會員的「ver4」聊天室的內容，雖然聊天室只是在本月13日開通，可是當中已有多達500張合成照。隨着本月16日「博士」趙周彬被捕後，「Deep Fake房」亦被警方查出。由於Telegram有隱藏身份的功能，因此聊天室不易被發現，以致軟件上有多個類似的情色聊天室出現。韓國警方已要求Telegram刪除相關內容，預計需時二至三天。

《news1》公開了最多會員的「ver4」聊天室。（news1）

今年一月初，出演《奇皇后》的韓國男演員朱鎮模手機被黑客入侵，手機的露骨聊天內容曝光。最近被捕的25歲「博士」曾主張，自己就是朱鎮模手機的黑客，在「N號房」中向會員表示自己利用與對方同樣的Kakao Talk帳號及密碼，獲得其對話紀錄，更試圖用截圖威脅對方但未成功。可是警方則澄清「博士」並沒有威脅過朱鎮模，內容只是虛假說法，表示「他看起來是個愛吹噓的人」。

朱鎮模手機今年一月被黑客入侵，「博士」自稱是黑客。（KUKINEWS）

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