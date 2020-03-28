【慶餘年】林婉兒靈動可愛有原型　作者貓膩依照這位女星創作

無綫熱播內地古裝劇《慶餘年》當中，男主角范閑（張若昀飾）身邊出現不少漂亮女子，其中一位就是女主角「雞腿姑娘」林婉兒（李沁飾），呆萌可愛又仙氣十足引來不少觀眾喜愛。而唔講唔知林婉兒一角的原型是作者貓膩參照台灣女星林依晨去創作的，事關林依晨是他非常喜愛的女星之一。

貓膩參照林依晨去創作林婉兒一角。（視覺中國﹑天天健身的猫微博圖片）

有收看《慶餘年》的觀眾都知道，林婉兒長相甜美個性溫柔呆萌，喜歡吃雞脾的她總給人一種好可愛的感覺，而范閑第一次與她相見的時候都被她深深吸引。林婉兒在貓膩的筆下被創作得那麼靈動可愛，其實他就是參照台灣女星林依晨的形象去創作，因為林依晨是他非常喜愛的一位女星，作為粉絲幻想林依晨是自己筆下的女主角相當合理。

而《慶餘年》在2007年開始創作並在網絡上發布，而在當時林依晨早已是廣為人知的台灣偶像劇女星之一，主演的劇集《十八歲的約定》﹑《惡作劇之吻》﹑《天外飛仙》等都紅遍兩岸三地，自然有不少粉絲追棒。而貓膩就是其中一位，作為粉絲的他更在創作《慶餘年》的時候，更不忘將對林依晨的愛寫在該書中，就在《慶餘年》小說中的第三卷第四十二章「在京都入室篇」中曾提到：「林小姐姓林名婉兒，小名依晨」可想而知貓膩是多麼喜愛她。

林依晨總是給人一種可愛的感覺。（《小女花不棄》﹑《慶餘年》微博圖片）

林依晨當年有嬰兒肥非常可愛。（sheep咩mie﹑北海道-向日葵﹑甜小甜巨甜微博圖片）

貓膩除了在小說中對林依晨發表傾慕之情外，他亦曾在閱文IP盛典中曾公開表明心目中的《慶餘年》女主角是林依晨，還當場向台下的李沁說：「不要生氣」，可見他多麼迷戀林依晨。而萬萬想不到此話一出即惹來李沁粉絲不滿，認為他身為作者在公共場合中講這一翻說話非常不尊重李沁，引來軒然大波。眼見事情愈來愈烈，內地另一作家江南就為貓膩發聲：「不得不說，貓膩說那話的時候我在台下，他說的是當年根據林依晨寫的女主角，林依晨是上一代的台劇之光。那本書成書於很多年前，那時候的演員還不是如今這一批，他要是能根據現在的演員構思，那就是個時間穿越者了。」

李沁當時有出席閱文IP盛典。（視覺中國）

正因為貓膩公開了林婉兒的原型，隨即他在接受內地媒體訪問時當然逃不過有關林依晨的問題。當中問到現在重新動筆再創作的話，還會依照林依晨作為參照寫林婉兒一角嗎？而貓膩沒有立即給予肯定的答案，回答中仍存在好多幻想空間：「不好說啊，現在喜歡還是喜歡的，我是喜歡嬰兒肥。」看得出他是比較喜歡比較可愛型的女孩。而當年林依晨又的確是比較嬰兒肥，五官圓潤給人一種好強烈的鄰家女孩稚氣感覺，可愛形象非常濃厚甚討人喜愛，難怪貓膩會追棒她。

另外，有網友更發現林依晨在電視劇《小女花不棄》中，曾有一段吃雞脾的戲份，與林婉兒偷吃雞脾的戲份有異曲同工的味道，不禁令人覺得林依晨突然有林婉兒影子。

林依晨吃雞脾畫面好可愛。（寒蘭一夢12345微博圖片）