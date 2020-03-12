【慶餘年】司理理出場不停受折磨　李純終於擺脫奸角做一位好人

無綫熱播內地古裝劇《慶餘年》大受歡迎，隨著劇情的推進愈來愈多重要人物相繼登場。在最新一集中重要的女配角醉仙居頭牌司理理（李純飾）就華麗現身，看著她出眾的外表相信大家對她並不陌生，因為她就是曾在《如懿傳》中飾演炩妃衛嬿婉的扮演者，人人對她極之討厭令大家對她印象深刻。

正正因為她過去出演反派角色較多「奸」入民心關係，在是次《慶餘年》中她終於領了一張好人卡出演一位正派角色，令不少網友都嘲笑她「終於演了個好人」對她刮目相看。不過無論她出演好人還是壞人角色都好，她始終都逃不過刑罰這回事，令網友都笑說她太淒慘了。

李純難得出演一位好人，但都要受到萬般折磨。（《慶餘年》微博圖片）

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有留意《如懿傳》的觀眾都知道，衛嬿婉一開始只是婢女身份，從早期受到嘉妃（辛芷雷飾）的不斷欺負與凌辱，到後來她一步步登上高位成為皇上的妃嬪之後仍然不時受到折磨，就好似被皇后責罰板著之刑（彎腰伸出雙臂，用手掰住兩隻腳，身體不容許彎曲）﹑被皇上下令抓進慎刑司受刑﹑被皇上賜飲牽機藥（腸胃劇痛，全身抽搐，手足蜷縉如灣弓）等等，在劇中受盡了不少折磨。但亦萬萬想不到她連做好人都要不斷受到刑罰。

李純飾演的炩妃令人極之討厭。（《如懿傳》微博圖片﹑影片截圖）

在《慶餘年》中身為醉仙居頭牌司理理的李純，看似只是一位弱不禁風的女子，但實際上她的身份是一位北齊安插在南慶的間諜。她在劇集一登場就為了幫范閑（張若昀飾）掩飾而受到拶刑（小木棍套在雙手手指間，兩頭收緊，夾痛犯人的手），令人看到十分心痛。另外，當她被人懷疑是間諜的時候就被關進牢獄，受到針刺手指的酷刑痛不欲絕等等，接二連三的受刑不禁令人覺得她實在太慘了，無論是出演好人還是壞人都要被虐，而且她最終的結局都是不完美的。

另外，有網友似乎還未走出她飾演炩妃的影子，雖然她在該劇中是飾演好人一名，但莫名總覺得她有壞人特質有一點兒不太習慣，大家在微博留言道：「一出場我覺得這個人嚇人」﹑「無法適應她是個好」等，看來奸角已經是她的標籤了。

李純一出場就受折磨。（影片截圖）

李純在劇中不斷受刑責。（李純studio微博圖片）

難得演一次好人李純似替司理理這個人感到可憐，早前她接受內地媒體訪問時表明：「司理理太不容易了，一開始挺光鮮亮麗的，不到一會就一直在逃跑，受刑，不僅受皮肉之苦，更是心靈上的摧殘。」特別心疼她。

現年32歲的李純近年的確因為出演不少高收視劇集而為人熟悉，特別是她出演奸角令人印象深刻，就好似《花千骨》的霓漫天﹑電影版《三生三世十里桃花》的素錦﹑《如懿傳》的衛嬿婉等，今次出演悲慘角色司理理的確令人刮目相看。

李純外表非常出眾。（李純微博圖片）

畢業於北京電影學院表演系的她其實是「謀女郎」之一，2011年在讀書期間就被大導演張藝謀相中，邀請拍攝《金陵十三釵》飾演秦淮女一角。而她亦是吳謹言的大學同學，二人的關係亦十分微妙，事因二人同是學習了多年的芭蕾舞專業，而且二人又出演同一角色令妃，雖然她的演藝成績比不上吳謹言，但是因為司理理一角令她話題度大增，相信有一日會登上女主角之位的。