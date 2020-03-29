假冒瑞典環保少女通貝里打電話整蠱明星　哈里遭惡搞竟懵然不知？

現年17歲的瑞典環保主義者Greta Thunberg多次公開批評大企業破壞環境，去年底更打破紀錄以年紀最輕的人成為《時代雜誌》（TIME）2019年度風雲人物。早前Greta為了防止有圖謀不軌的人混水摸魚而將名字申請註冊商標，可惜此舉仍未能阻止有心人渾水摸魚。歌手Troye Sivan周六（28/3）在Instagram上載片段表示差點墮進「冒牌Greta」騙局，受害人還有哈里王子！

瑞典環保主義者Greta Thunberg去年底更打破紀錄以年紀最輕的人成為《時代雜誌》（TIME）2019年度風雲人物。（TIME圖片）

Troye在Instagram上載了一段5分鐘的片段，解釋被騙的整個過程。他透露經理人Dani Russin收到冒牌Svante的電話，對方表示計畫尋找不同明星參與一連串名為「Stars Save the Earth」的環保活動，同時因為Greta是Troye的粉絲，故特別希望Troye能答應。當經理人問到會有那些明星會參與活動，對方表示正聯絡Justin Bieber，並計劃跟里安納度迪卡比奧（Leonardo DiCaprio）及哈里王子等，更聲言會邀請Leonardo可以跟鯊魚「暢泳」。Troye坦言聞言後立即答應，並親自傳短訊給Greta，更笑言如果能跟Greta一起拯救地球是一件很美好的事情。

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Troye Sivan被騙不憤怒反而覺得搞笑

事發過後經理人跟瑞典籍男友提及到Greta的父親Svante的英語好像不太靈光，很多時候都未能聽清楚對方在說什麼的時候，其男友指出Svante能說得一口流利的英語，更讓Troye看Svante在公開場合演說的片段後才得悉被騙，不過Troye並沒有覺得憤怒，反而覺得整個過程非常搞笑。後來經過搜尋後，發現冒認Greta及Svante的竟然是兩位專門惡搞明星的俄羅斯男子Vladimir Kuznetsov及Alexei Stolyarov。

惡搞王室成員成就解鎖

另外，原來在3月初哈里王子公開收到冒牌Greta及Svante的電話，而對方更問到哈里有關脫離英國王室的決定。在談電話的過程中，哈里王子表示有時候在作正確決定的時候都會面對困難，這個決定絕對不容易：「但對於我的家庭來說，正確的事就是要好好保護自己的兒子。」當提到英國約克公爵安德魯王子（Prince Andrew）因捲入性侵醜聞暫停執行王室職務，哈里立即劃清界線指對此沒有任何回應，更直言：「這個世界是一個很麻煩的地方，被一班『病重』的人領導。」而Vladimir Kuznetsov和Alexei Stolyarov就揚言惡搞過Elton John、Joaquin Phoenix等明星，但能夠惡搞王室成員就是成就解鎖，但他們為何能夠取得哈里王子的直接聯絡方法？至今仍然是個謎。