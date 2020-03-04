哈里梅根脫離皇室靠自己　準備復出求演Marvel角色冇樣見都照殺

英國哈里王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle），早前單方面宣布卸任高級皇室成員及實現財務獨立，消息震驚全球。而梅根卸下王妃頭銜後，日前就傳出有意回歸影壇，更表明極渴望演出Marvel電影。

哈里王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）兩個月前單方面宣布卸任高級皇室成員及實現財務獨立，但脫離王室後，負面新聞一直未有離開他們，早前更傳出二人欠債600萬美元（約4,660港元）。

據外媒報道，梅根有意復出影壇，更看準超級英雄電影有票房保證的優勢，積極爭取希望演出超級女英雄角色。（GettyImages）

據外媒報道，梅根有意復出影壇，更看準超級英雄電影有票房保證的優勢，積極爭取演出超級女英雄角色，要求經理人Nick Collins為自己安排一個半個角色，甚至要求低至冇樣出都照殺。

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「幕後配音都OK」

有指梅根已經與迪士尼簽了配音合約，她的經理人Nick也表示，梅根意志堅定，就算未能現身大銀幕前，在幕後配音都可以，但當然心中最渴望是參與大卡士陣容的電影，像是超級英雄片。

據外國八卦雜誌報道，哈里和梅根非常等錢使，更欠下600萬美元巨債。（Getty Images）

皇室版黑寡婦誕生？

迪士尼旗下擁有Marvel，梅根亦高調表示想演出女英雄，外界都瘋傳梅根有可能出演Marvel的英雄片，更指她的主要目標是在MCU中扮演超級英雄，有網民立即把梅根改圖成為「皇室版黑寡婦」，非常搞笑。

有消息人士指，「梅根正計劃在荷里活參與一系列會議。」梅根更是希望向黑寡婦施嘉莉祖安遜睇齊，她的經理人Nick指，很多一線的女星，例如：施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）、謝茜嘉艾芭（Jessica Alba）、Jennifer Lawrence、瑪歌羅比（Margot Robbie）、Halle Berry等演員幾乎都演過女英雄。經理人續說︰「過去大家對Marvel電影有一定的污名化，但現在Marvel電影是全球最大市場之一，這就是梅根想要的。」

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其實梅根自知要復出當演員，都有一定難道，畢竟大家都可能無法擺脫她的皇室身份。據知迪士尼內部執行長就表示一切仍在協商中，更透露：「比起迪士尼需要梅根，梅根對迪士尼的需求更大，因為她的身分備受爭議。」