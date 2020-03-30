衛詩靠運動練出若隱若現腹肌：不要發瘋去減肥或者節食！

現年37歲的衛詩（Jill）近日宣傳新歌《了解中》時透露已有心上人並正積極為下段戀情準備中，心情大好的她雖然因為疫情影響減少外出，不過她在家中亦不忘為了健康而鍛煉身體，更鍛鍊出強勁的腹肌，fit到爆！

Jill坦言不會為了完美身材而犧牲心理健康。（Instagram：@jillvidal）

Jill在Instagram分享一張站在門旁邊露出小蠻腰的照片，見到Jill露出若隱若現的結實腹肌，網民紛紛大讚她身材火辣，Jill的好友鍾舒漫和王君馨都分別留下「Argggghhhhh ABS!!!!!」、「Wowwwww HOT MAMAAAAA 」的興奮留言。

Jill露出若隱若現的結實腹肌。（Instagram：@jillvidal）

鍾舒漫和王君馨留言讚嘆Jill的訓練成果。（Instagram：@jillvidal）

Jill過去曾表示自己不是一個為了完美身材而犧牲心理健康的人：「我要好好享受蛋糕、漢堡包和餅乾，但也要好好享受運動！要學會愛自己和我的身體，不要讓自己發瘋去減肥或者節食！」她認為女生應該學會愛錫自己，不要為了別人而活：「世界告訴我們，我們太胖了、太瘦了、太矮了、太高了，有一種感覺就像我們都是『過份』什麼什麼，就像我們還是不足夠。這全都是廢話，我們都很足夠，以及漂亮，不要讓其他人告訴你要變成怎樣！」

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