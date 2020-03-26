42歲混血名模Danielle抗疫下廚做瑜伽　與全盛時期一樣fit到爆

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現年42歲的混血名模Danielle（Danielle Peita Graham），早年憑Olay廣告在香港為人熟悉，2016年與馬來西亞金融才俊Patrick Khoo離婚後，獨力照顧一對仔女Sophia和Benjamin。現時她雖然依然有做模特兒的工作，但熱愛烹飪的她反而將更多時間放在烹飪上，除了在網上分享食譜之外，亦有出烹飪書分享飲食心得。

混血名模Danielle早年憑Olay廣告在香港為人熟悉。（網上圖片）

Danielle亦有出烹飪書分享飲食心得。（Instagram：@daniellepeitagraham）

在疫症期間以免受病毒侵襲，Danielle和一對仔女都多了留在家中，亦有齊齊玩煮飯仔，例如青菜雞蛋伴麵、威靈頓牛排、漢堡包薯條等等，每道菜看起來都相當美味，令人垂涎三尺。

Danielle和一對仔女都多了留在家中，齊齊玩煮飯仔。（Instagram：@daniellepeitagraham）

另外，Danielle在家中亦積極做瑜伽保持完美身段，依然與當年的全盛時期一樣纖瘦無比，沒有太大落差。

Danielle在家中亦積極做瑜伽保持完美身段。（Instagram：@daniellepeitagraham）

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