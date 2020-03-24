29歲最索空姐Cherry Q升呢做媽媽　三個月火速修身猶如真人版娜美

現年29歲的馬來西亞網紅Cherry Q（Cherry Quahst）因擁有天使面孔和魔鬼身材，以前在AirAsia擔任空姐時被評選為最有吸引力的空姐之一，因此人氣爆燈在Instagram吸引過百萬名粉絲追蹤，2018年更開始做服裝生意創立個人品牌「Cherry Q」。她去年12月底生B升呢做媽媽後，三個月內火速修身回復火辣身材，絲毫看不出生過小朋友的痕跡。

Cherry Q曾被評選為最有吸引力的空姐之一（Instagram：@cherry_quahst）

絲毫看不出Cherry Q生過小朋友的痕跡。（Instagram：@cherry_quahst）

Cherry Q坦言生B後，雖然肚子沒有長妊娠紋，但胸部卻長了一大堆青筋和妊娠紋，帶為了盡快回復昔日好身材，除了服食產後調理產品養好身體，並堅持天天穿產後修復塑身帶，靠堅毅和努力才能成為今日的索爆媽媽。

Cherry Q堅持天天穿產後修復塑身帶。（Instagram：@cherry_quahst）

另外，Cherry Q亦堅持一定要餵BB食母乳，並勉勵所有餵母乳的媽媽不要放棄：「我也經歷過流血奶，乳頭破損等等，還好有專業泌乳師教我、老公鼓勵我才繼續。媽媽都是偉大的，那種痛我懂，最重要把寶貝照顧好，寶貝吃飽健康長大很好。」

Cherry Q堅持一定要餵BB食母乳。（Instagram：@cherry_quahst）（Instagram：@cherry_quahst）

Cherry Q讀中學時曾是田徑隊成員，因為經常做運動，令她的美腿擁有曲線美，而不是只有骨感。她過去亦曾大方承認自己是加工美女，接受過篐牙、割雙眼皮及微調鼻子的微整形。

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