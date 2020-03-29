【晚吹】前地勤分享靈異故事　大爆飛機同時會運乘客和遺體！

機場不時會有很多流傳的靈異事件或都市傳說，由潘紹聰（Edmond）、詹朗林（JJ）和岑樂怡（阿妹）主持的 ViuTV節目《晚吹 - 總有一瓣喺左近》最新一集就請到曾任十多年地勤的Annie分享機場的怪異事，當中她更大爆一年令人震驚的情殺案。

《晚吹 - 總有一瓣喺左近》會邀請不同嘉賓分享靈異事。（電視截圖）

為什麼會令人震驚？除了事件驚嚇外，更因為案件是「隱藏的靈異故事」，Annie更講到︰「其實呢個係封晒口㗎啦。」她開始講出事件始末，事情發生在十多年前，一個剛畢業空姐、只是飛了幾次的空姐身上，而她所屬的航空公司是專飛歐洲的。Annie指那個女生的習慣不會外出，只是留在酒店打發時間。「直至有一次，第二朝早，佢哋要返香港嘅時候，purser（事務長）數極都少一個人。爭邊個呢？原來就係少咗呢個女仔。」她說。於是有人上房找她，但看不到她，但她的所有東西都還散落在房間，沒有收拾。其他人覺得很奇怪，在想會不會她是沒有交帶，四處遊玩。其他機組人員就照舊回香港。Annie續說道，那個女生的家人也覺得她不會這樣沒交帶，她不會無故失蹤，講到這裏，其實已感到心寒，像是一個人無故人間蒸發一樣。

Annie指自己親身經歷在休息室感到有股力量在長枱走了兩圈，然後她感覺到有股氣衝進她身體，之後她動彈不得，後來到有其他同事入休息室，她才感覺到回復正常。（電視截圖）

那個女生的家人苦尋她也無結果。直到有一天，她的家人收到電話，指︰「你個女搵到啦。」家人問︰「佢冇事嘛？」對方說︰「其實佢一直都喺間房度。」Annie說︰「但係佢係俾一張被捲住咗，擺返喺啲被架上面，已經不在人世。」所有人都感到驚訝，於是他們在為女生守夜前的一晚，為她更換了一套全紅色的衣服，指甲、嘴唇也塗上紅色。家人們希望以此儀式，能令女生有冤就「說」出來。然後在她出殯後約一個星期，有個男人自首，原來那個男人在女生離開當地前一晚，去找她表白，但求愛不遂下，令那女生窒息至死，然後把她的屍體用被子包裹放到被架上。Annie又說︰「但係點解個男仔會去自首呢？因為呢個女仔佢每一晚都報復，『你唔去自首，我唔會放過你』，佢係咁樣去迫呢個男仔，最終單案先可以沉冤得雪。」Annie指︰「呢一單真係冚得好密。」主持們都話︰「好心寒！」

「高靈人士」Atro到日本東京千駄谷隧道靈探，事關該處附近是德川家康家族的墳場。（電視截圖）

另外，Annie其實也講到不少關於飛機運送遺體時的秘聞，例如，地勤們要收小利巿和遺體不可以被行李壓住等。

點擊下圖看看Annie講有關飛機運送屍體禁忌分享和Atro的靈探經歷︰