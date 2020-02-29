【頭條新聞】緊貼《愛的迫降》熱潮　曾志豪扮國民老公「元筆」

由孫藝珍及玄彬主演的韓劇《愛的迫降》在香港大受歡迎，就連港台時事節目《頭條新聞》都追上這一股熱潮，在昨天（28日）播出的一集中重演《愛的迫降》，借此諷刺港府就新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）對各地不同封關的行動。

昨天《頭條新聞》環節「愛迫封關」中，吳志森繼續飾演太后時，曾志豪竟身穿一身軍裝出場，大玩孫藝珍降落在北韓與玄彬初見面的一幕。被問到身份是否徐副官時，他對太后回答：「我知你好鍾意徐副官，但望得耐都會厭，都要換下人。寢沙哈mi da，今集嘅我係韓國軍官元筆。」曾志豪不標準的韓文發音，加上他一臉認真擺出敬禮手勢的畫面，相當搞笑。

太后與元筆初見面，就像《愛的迫降》中的孫藝珍和玄彬一樣。（《頭條新聞》截圖）

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觀眾大讚太后個袋超有戲！（《頭條新聞》截圖）

曾志豪扮演韓國軍人的身份，就港府近日對南韓快速封關一事質問太后，以開玩笑的方式暗諷政府現今仍未對疫病嚴重的內地封關。相信劇迷必定知道《愛的迫降》中的玄彬來自北韓，封關與他應該毫無關係，所以最後曾志豪也有講到「我係嚟自北韓sim mi da」，忠於角色設定。除了曾志豪外，吳志森身上背着的斜孭袋亦相當有戲，眼利的劇迷必定有想起孫藝珍跟隨玄彬，搭火車到平壤的一幕。

相信不少劇迷都有想起這個經典畫面。（劇照）

回顧《愛的迫降》超甜劇照：