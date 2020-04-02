口紅一哥李佳琦洗1.7萬試Hermès唇膏　全程超嫌棄：真的別買了吧

內地「口紅一哥」李佳琦憑着直播唇膏試色而爆紅，有指他曾創下1分鐘賣出14000支唇膏的紀錄，短短兩年收入2億人民幣（約2.2億港元）。日前李佳琦自費買了法國奢侈品牌Hermès首度推出的唇膏系列，親身試色，但他在直播過程中全程都表現得超嫌棄，更直接叫大家不要買，超真實反應令不少網友津津樂道！

李佳琦團隊自費了超過1.6萬人民幣（約1.7萬港元）購入Hermès推出的唇膏系列，但他在直播過程中全程都表現得超嫌棄。（影片截圖）

擁有183年歷史的法國奢侈品牌Hermès去年宣布即將進軍美妝界，消息震撼整個時尚圈。經過五年的研發過程，首個唇膏系列「Rouge Hermès」在上個月初正式推出，整個系列共計29支，當中包括24支分為霧面版與緞面版的彩色唇膏，3支限定色，以及2支潤唇膏，每一支的膏體都印有「HERMÈS」字樣。而唇膏管可以長久重複使用，採用可替換式唇膏芯設計，秉持環保概念。每支唇膏的售價為575港元，唇膏芯則為335港元。

Hermès首個唇膏系列「Rouge Hermès」在上個月初正式推出，整個系列共計29支，每一支的膏體都印有「HERMÈS」字樣。（hermes官網）

由於還未正式進入內地市場，所以李佳琦團隊自費了超過1.6萬人民幣（約1.7萬港元）購入全部色號，並在淘寶直播間進行試色測評。首先助手拿出一個附有mini鏡的皮革唇膏匣，但李佳琦見到後即刻反白眼：「這就是一個不要的皮，或者是包包上做不了的皮用來做的一個……如果說買口紅這個當作贈品我可以接受。」但助手隨即表示這個唇膏匣售價超過4000元人民幣，李佳琦即表示：「買兩瓶愛馬仕香水吧，4000塊錢可以幹很多事情，OMG，現在的錢太好賺了吧？」

Hermès還特地設計了三款專屬唇膏配飾，其中一款就是附有mini鏡的皮革唇膏匣。（hermes官網）

不過李佳琦見到皮革唇膏匣後即刻反白眼，認為非常不值得。（影片截圖）

+ 10 + 9 + 8

之後李佳琦正式開始試色，但單單是拆包裝就已經耗時兩分半鐘！網民紛紛留言自己睇中的色號，满怀期待地希望李佳琦逐隻試。但經過一輪試色後，李佳琦對這個系列的唇膏非常失望，首先唇膏切面太斜，如果只轉出一節來搽，就很容易會在唇膏殼留下痕跡，使用感很差。而這個耗時五年研發出來的唇膏系列，李佳琦一針見血地表示：「就是五年前的顏色」，完全跟不上潮流。至於唇膏顏色方面，李佳琦認為非常一般：「你們買口紅現在不是買顏色對不對，你們現在就是買品牌對嗎」、「沒有任何愛馬仕的感覺」、「它像一個顏料盤，它不是口紅」、「真的你們別買了吧。」、「愛馬仕的口紅設計師清醒一點啊，你要做中國人的生意，請做中國人的顏色出來好不好。」

李佳琦試了33號色「愛馬仕橘」後表示：「整個人中毒了，我的皮膚變青了，就像女明星上VOGUE雜誌塗的。」（影片截圖）

點擊下圖睇官網色號與李佳琦試色對比：

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李佳琦超真實的反應掀起網民熱議，不少人都大讚他有話直說。雖然李佳琦對唇膏的外殼表示肯定，認為包裝精緻，頂部的藏書章圖案亦很精細，唇膏膏體潤滑，質地舒服，值得一讚，但他亦表示：「如果愛馬仕出了一個口紅殼是所有的口紅都可以插進去用的話，那我只用評價它的外包裝，但他出的是口紅，口紅是塗出來有顏色的東西，那我一定要評測它的顏色。」專業認真的態度贏得不少讚譽！

唇膏包裝採用mini橙色禮盒。（hermes官網）

李佳琦認為唇膏的包裝值得一讚。（影片截圖）