Elkie莊錠欣@CLC做香港人代表上節目　可愛反應登韓國熱搜榜

CLC成員，「港人韓星」Elkie莊錠欣日前以香港人代表的身份，出演MBC韓國節目《大韓外國人》（대한외국인），與一眾在韓國生活的外國人組隊進行各個環節，現場亦有另一位在韓國出道的香港人U-KISS前成員亞歷山大。

Elkie首次登上節目，一開場就帶來中國舞表演，她優雅的舞步獲現場主持及嘉賓大讚。《大韓外國人》中，Elkie需要與幾位同樣在韓國生活的外國人組隊，與韓國人嘉賓包括黃致列等，通過常識問題等環節進行對決。雖然Elkie首次出演，可是她的表現則非常踴躍，不斷舉手搶答外，遇到有難度的問題時更不時崩潰大笑。可愛的反應成功搶鏡，因而登上韓國Naver的熱搜榜第7位，她亦有在IG答謝大家。

Elkie莊錠欣做香港人代表出演《大韓外國人》，其可愛的反應成功搶鏡。（大韓外國人截圖）

Elkie成功在當晚登上Naver熱搜的第7位。（Naver截圖）

按圖睇《大韓外國人》Elkie可愛表現：

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當天同場亦有來自香港，2008年時曾以男團U-KISS出道的亞歷山大。兩位香港人在節目中相遇，當然花火不斷！節目結束後，亞歷山大在IG上傳眾人的合照並稱Elkie做「自己人」。他更講到「真係好耐都冇同香港人一齊做野～超興奮囉，因為冇人明我哋講乜嘢，加油呀香港人！」，而Elkie亦有用廣東話留言表示「Yeah～有大佬睇住，下次要再挑戰」，相信香港粉絲見到都覺得特別有親切感！

亞歷山大在IG上傳合照，並稱Elkie做「自己人」。（IG/@xander0729）