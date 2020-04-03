玄彬分享純情高中初戀史　自稱照顧女生型：女友開心最重要

因一套《愛的迫降》讓男主角玄彬的人氣又一次急升，即使把劇集重看再重看，相信不少觀眾也仍未成功走出「玄彬病」。劇中的玄彬對孫藝珍非常體貼，可是原來現實中的他也是一名「女友傻瓜」，細心之餘亦擅長把女生照顧得無微不至，究竟男神的初戀是怎樣的呢？

早在玄彬出道初期，他就在訪問上大方分享過自己的初戀。玄彬講過初戀發生在高中時期，雖然當時他就讀男校，可是與鄰校女學生外出時認識了對方，玄彬坦言第一印象覺得女友非常善良，二人在朋友的撮合下開始交往。當時玄彬雖未出道但已是知名校草，能夠與校草交往的話，相信那位女生亦必定非常出眾。

玄彬初戀發生在高中，當時他已是著名校草。（Naver）

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玄彬坦言自己是「照顧女生型」的男朋友，只要對方有想買的東西，就會記下女朋友的說話，偷偷準備驚喜禮物；只要對方有想吃的東西，就會二話不說買外賣送到女友家。玄彬表示比起自己，見到女朋友開心才是最重要，簡直就是一名超溺愛女友的痴心男。雖然玄彬與初戀交往短短一年就分手，比起準備大型驚喜，他只為對方細心做了各樣小事，但可見二人之間那純情又青澀的感情。

玄彬對女友照顧得無微不至，絕對是一名「女友傻瓜」。（Naver）

玄彬除了分享初戀事外，他更大方講到初吻發生在家門前，可以想像得到當時二人擔心被家人朋友發現仍要偷偷越線的刺激感。聽完玄彬的初戀情史，相信不少女觀眾除了羨慕就只有妒忌，想不到Oppa在劇中的細心外，現實中也是暖男一名。玄彬出道17年來，只曾與宋慧喬及姜素拉認愛，每次的交往時間都相當短。因此比起幻想要和偶像拍拖，更多粉絲都祝福今年將38歲的玄彬能儘快找到另一半，一起過着互相支持的幸福生活。

玄彬戲外戲內都是暖男一名，如何叫粉絲不愛上他。（劇照）

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