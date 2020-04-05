《BG~身邊警護人~》送劇組二千口罩引罵戰　木村拓哉澄清：假新聞

日本男演員木村拓哉，日前被爆私底下將2000個口罩送給劇組工作人員，遭網民質疑口罩來源並引來不少批評。木村透過社交網站澄清事件，證實送口罩原來只是一場烏龍。

木村拓哉澄清將2000個口罩送給劇組工作人員的說法，純屬假新聞一則。（微博：@木村拓哉）

木村拓哉於昨日（4日）在微博回應指，送口罩此舉純屬假新聞一則：「2000枚口罩的慰問品是假新聞，我送的不是口罩，而是McDonald's的漢堡包。」翻查他在微博上傳的照片，他在3月31日確實有分享過一張照片，寫着：「BG（木村新劇《BG~身邊警護人~》續集）的現場，因為沒有食飯休息...所以給大家McDonald's的慰問品」。

木村拓哉表示自己送給劇組工作人員的，是麥當勞的漢堡包。（微博：@木村拓哉）

他在3月31日確實有分享過一張請食麥當勞的照片！（微博：@木村拓哉）

事實上，日本政府日前下令禁止口罩轉賣，一般民眾亦因此無法大量購買口罩。然而，「木村拓哉送出2000個口罩」的事件卻令外界質疑，為何他能擁有這麼多口罩，質疑他是否有特權抑或搶奪社會資源等等。如今他透過微博親自發聲粉碎謠言，批評聲音亦告一段落。

《BG~身邊警護人~》第二季原定於4月16日首播，因疫情影響停止拍攝而宣布延期。（微博：@木村拓哉）

另外，《BG~身邊警護人~》第二季原定於4月16日首播，因疫情影響停止拍攝而宣布延期，木村為此也曾發文表示很不甘心，但是也沒辦法。

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