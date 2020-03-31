【再見媽媽又再見】5歲男童演反串演女兒遭炮轟　媽媽IG撰文反擊

由金泰希主演的催淚韓劇《再見媽媽又再見》（Hi Bye，Mama）播出一個月至今依然深受觀眾喜愛，香港劇迷亦能在Netflix上收看。在劇中飾演金泰希女兒的小童星徐宇鎮（서우진）憑着一張可愛的臉蛋和水汪汪的眼睛成功搶鏡，亦因真實身份是個男兒身而話題度飆升，卻引來網民炮轟指責他男扮女裝令人看着不舒服。宇鎮的媽媽在Instagram發文反擊，認為部分網民帶着有偏見的想法去作出過分的責難。

在劇中飾演金泰希女兒的小童星徐宇鎮，真實身份是個男兒身。（劇照）

徐宇鎮一開始試鏡的是小男童鬼的角色，惟工作人員當時發現他長得跟金泰希小時候一模一樣，於是說服他來飾演金泰希女兒一角。宇鎮媽媽提到，讓兒子接受演女孩並不是為了貪圖做主角，當時有先徵詢兒子的意見：「他爽快地回答說沒關係、能做得很好。」

宇鎮一開始試鏡的是小男童鬼的角色，惟工作人員當時發現他長得跟金泰希小時候一模一樣，於是說服他來飾演金泰希女兒一角。（Instagram：@_angel_elijah_）

點擊觀看更多劇照：

+ 8 + 7 + 6

她亦表示宇鎮清楚知道自己和劇中角色的分別：「對於性別認同的擔憂是多餘的，沒有比宇鎮更是男子漢的人了。比起可愛和漂亮，更喜歡被說帥和男子漢。夢想是成為Hulk（變形俠醫），因為Hulk力氣很大 ，想像Hulk一樣成為力氣大的人。他玩的、做的，說的，完全就只是個小男孩。」

徐宇鎮今年5歲。（Instagram：@_angel_elijah_）

宇鎮的媽媽坦言，自己比任何人都更了解、珍惜和愛護宇鎮，亦明白觀眾知道他是個男孩子之後，看劇時可能會難以投入：「投入感下降、看著不順眼。這也是有可能的，我完全理解，但就只是看法的差異而已。男孩暫時飾演女童角色，就要給予過分的責難，我想這是不是該重新思考的問題呢？」

宇鎮的媽媽坦言，宇鎮的言語和行為完全就只是個小男孩，對於性別認同的擔憂是多餘的。（Instagram：@_angel_elijah_）

事實上，過去在不少電視劇或電影都會讓童星男扮女或女扮男裝，而近年最經典的就是周星馳執導的電影《長江七號》找來9歲的徐嬌女扮男裝飾演小男孩「周小狄」，如今徐嬌亦已經長大成人，成為亭亭玉立的22歲少女。

徐嬌於2008年上映的電影《長江七號》中，女扮男裝飾演小男孩「周小狄」。（劇照）

如今徐嬌已經長大成人，成為亭亭玉立的22歲少女。（微博：@徐嬌）

點擊觀看更多徐宇鎮的照片：