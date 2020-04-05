森美張貼「森美移動」舊照勉勵細So：明天只有更好！

在商台工作20年的DJ細So（蘇耀宗）於周五突然收大信封被解僱，有指是因為他於疫症期間就home office一事與上司發生爭執引致。細So離職的消息傳出後，獲不少舊同事和好友力撐，森美昨晚（4日）亦在Instagram分享一張當年與細So一同合作《森美移動》時的照片，並留言勉勵他振作。

（左起）陳強、細So、森美和Leo曾經以「森美移動」身份推出過音樂專輯。（Instagram：@sammy903）

細So於多年前曾經與森美，以及陳強、Leo四人主持過節目《森美移動》，更於2007年曾經以「森美移動」身份推出過音樂專輯。昔日舊拍檔突然被離職，森美在Instagram發文祝福他：「過去流走嚇怕了你？Don't be 蛇『乖』明天只有更好！」

森美留言勉勵細So振作。（Instagram：@sammy903）

原本細So昨晚要主持節目《生活日常》，但節目最終被腰斬，並由梁文禮接手。細So突然被炒獲多個好友力抱不平，方力申在Instagram直指細So的離開是商台的損失，杜汶澤更直接鬧爆指商台行政總裁講大話。