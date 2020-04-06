【新冠肺炎】19歲金旻奎被視作密切接觸者　肺炎檢測呈陰性

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在全球肆虐，韓國演藝圈亦慘被攻陷，早前男團超新星SUPERNOVA隊長允鶴確診成首名確診韓國藝人，女團EVERGLOW的所屬公司經理人及工作人員亦相繼中招。雖然EVERGLOW全部成員及工作人員的檢測結果皆呈陰性，而且全公司上下都要停工兼居家隔離14日，不過近日與EVERGLOW成員工作過的藝人都需要一一接受檢測。

【新冠肺炎】韓女團EVERGLOW經理人中招 公司即晚再增一人確診

金旻奎（左一）及THE_BOYZ柱延（右一）於上月24日與EVERGLOW施賢（中）曾一同主持節目。（Viu《K1頭條》）

早前確診的EVERGLOW經理人曾於上月24日，帶EVERGLOW成員施賢到SBS電視台參與音樂節目《THE SHOW》的錄影，因此與施賢一同擔任主持的THE BOYZ柱延及《PRODUCE X 101》出身的金旻奎，以及節目組早前亦因被視為密切接觸者須接受檢測。較早前柱延的檢測結果已知為呈陰性，至於金旻奎經紀公司則於今日（6日）宣布金旻奎的檢測結果呈陰性，並表示他會繼續居家隔離，以防萬一。

金旻奎的檢測結果呈陰性，亦會繼續居家隔離。（Instagram：@kimminkyu_0312）

為了避免疫情擴散，《THE SHOW》下星期決定停播一周外，錄影地點電視台SBS PRISM TOWER亦要進行人流管制。而tvN電視台今日亦宣布，考慮到節目《大逃出3》要在密室拍攝，因應疫情影響決定押後拍攝日期，並停播節目三個星期。

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