【夫妻的世界】首集迎戰朴海俊　金喜愛再與金永敏上演19禁床戲

金喜愛、朴海俊和韓素希主演的韓劇《夫妻的世界》，因19禁床戲及狗血出軌劇情，於上星期首播已創出佳績，以全國6.26%的收視成為JTBC首播收視最高的劇集。而昨晚（4日）播出的第四集，更因為金喜愛和金永敏的一段大尺度床戲再創收視新高，飆升至錄得最高首爾地區15.794%。

金喜愛（黃Viu煲劇平台截圖）

金永敏（黃Viu煲劇平台截圖）

第四集講到，金喜愛下定決心與出軌的老公朴海俊離婚，除了派人收集朴海俊和「小三」韓素希的偷食證據，亦為了報復作出大反擊，勾引朴海俊的中學同學兼與他的公司有工作來往的會計師金永敏上床，藉此要求對方調查朴海俊公司的資金並將全部資料交給自己。

金喜愛勾引金永敏上床藉此要求對方調查朴海俊公司的資金並將全部資料交給自己。（黃Viu煲劇平台截圖）

按圖回顧二人激烈床戲：

+ 17 + 16 + 15

【夫妻的世界】金喜愛、朴海俊床戲尺度大 19禁新劇高收視破紀錄

現年52歲的金喜愛和年輕9歲的男主角朴海俊於首集已上演過一場激烈床戲，更因尺度問題令劇集首六集被判定為19禁等級，不過亦無阻劇集的高人氣，更在今集與金永敏上演的一段大尺度床戲，令收視節節上升。

二人的大尺度床戲令劇集再創收視新高。（黃Viu煲劇平台截圖）

《夫妻的世界》講述家庭醫學專家池聖雨（金喜愛飾），是一位事業愛情兩得意的成功女人，她與電影導演李泰吾（朴海俊飾）結婚後，一直支持著丈夫的事業。一天，她發現對方背叛自己而陷入絕望低谷，並決定向丈夫復仇的故事。劇集逢星期五、六晚上播出，香港觀眾可以透過「黃Viu煲劇平台」免費緊貼最新進度。

點擊更多精彩劇照：