Jessie J與Channing Tatum復合三個月再分手　一年戀情正式玩完

美國女歌手Jessie J與男演員Channing Tatum（查寧泰坦）熱戀一年多，於去年年底被爆低調分手後，不夠兩個月又再度復合，甚至再在社交網站放閃過情人節，結果兩人的戀情依然走到盡頭，又再傳出分手消息。

Jessie J（Instagram：@jessiej）

Channing Tatum曾拍攝電影《舞出真我》（Step Up）及《白宮末日》（White House Down）等人氣作品。《Magic Mike XXL》劇照

據外國傳媒報道，Jessie J與Channing於今年1月復合後，本來想互相給對方多一次的機會，不過後來意識到分開才是對彼此最好的決定，最終兩人和平分手收場。

兩人在今年1月復合成功。（Instagram：@channingtatum）

復合後不時在社交網站大放閃光彈。（Instagram：@jessiej）

Channing與Jessie J第一次分手後，不足一個月就玩交友app準備尋覓下段戀情，不過不夠兩個月就復合成功，Channing更大方在Instagram分享與Jessie J戴上獨角獸頭飾親吻的照片，更先後多次大放閃光彈，Jessie J更在情人節翌日上載一段自己望住Channing甜笑的影片。

Jessie （Instagram：@jessiej）

Channing曾經講過「沒有人比Jess更動人、更美麗，而且沒錯，這包括我的前妻。」，證明把Jessie J視作自己心中最好的人，可惜兩人依然未能走到最後。

點擊回顧Jessie J與Channing Tatum的相愛點滴：