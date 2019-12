現年39歲的美國男演員查寧泰坦(Channing Tatum)被外國傳媒爆出跟拍拖1年的歌手Jessie J,於上月底低調分手。消息傳出後,有不少Channing的粉絲都對於男神回復單身感到興奮。日前再有傳媒報導,Channing已經把握時間尋找下一段感情,更開始玩交友App!

據知Channing已經開始玩交友App Raya幾星期,而這是一個獨特的約會App專門讓演員、藝術家或者從事創意行業的人士來互相認識。Channing的Raya簡介非常吸引,他寫道:「唔好意思,我以前是個脫衣舞男。(And yes, I used to be a stripper. Sorry.)」,而代表個人風格的歌曲就挑選了D’Angelo的《Brown Sugar》。另外,有消息人士透露,現階段的Channing很想跟人約會,對此亦不感到害羞:「他只想尋找樂趣,更不介意在網絡上、朋友介紹或在街上偶遇認識新朋友。有位朋友推薦Raya這個App,他覺得嘗試一下也不是壞事。」