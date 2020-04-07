【星級日日瘦】Lisa@BLACKPINK絕不節食　靠SUP打造20吋纖腰

現年22歲的韓國女團BLACKPINK泰國籍成員Lisa，因五官深邃、外表甜美以及極佳的身材而獲得「人間Barbie」的稱號。近日，她擔任內地女團選秀節目《青春有你2》的舞蹈老師人氣再上高峰，更因為超纖幼的螞蟻腰而引起網民關注。

Lisa近日擔任內地女團選秀節目《青春有你2》的舞蹈老師。（微博：@青春有你）

Lisa因為超纖幼的螞蟻腰而引起網民關注。（微博：@青春有你）

Lisa身高167cm，體重只有45kg，雖然沒有正式公開過腰圍，不過據悉因為造型師曾經把Tom Ford的黑色髮帶讓她當腰帶穿，粉絲因而此斷Lisa應該只有51cm（大約20.1寸）的極細腰圍。

Lisa身高167cm，體重只有45kg，腰圍更只有51cm（大約20.1寸）！（Getty Images）

Lisa曾透露自己保持身材的秘訣並不是節食，而是以少量多餐的方式，一來能避免自己的胃被撐大之餘，亦能避免自己過餓造成暴飲暴食的情況。另外，她亦會多食蔬果和蛋白質，少食肉和肥膩食物。

Lisa以少量多餐的方式進食。（Instagram：@lalalalisa_m）

另外，在BLACKPINK擔任領舞的Lisa，每天都要練習舞蹈三至四個小時之外，有時在表演前夕更會瘋狂練習六至七小時，極高的活動量令她的身形絕對不會與「肥胖」這個詞語沾上邊。除此之外，Lisa亦很喜歡玩立槳衝浪（Stand Up Paddle），可以訓練core的力量，令腰部和腹部線條更加美之餘，亦能打造迷人腹肌。

Lisa亦很喜歡玩立槳衝浪（Stand Up Paddle）。（Instagram：@lalalalisa_m）

點擊觀看更多Lisa的美照：