《審判之眼 : 死神的遺言 新價格版》正式上架 木村拓哉演主角

SEGA Games 宣布，由知名藝人木村拓哉主演的法庭劇動作遊戲，PS4 專用遊戲軟體《審判之眼：死神的遺言 新價格版》，已於 7 月 18 日起正式販售。另外，為了紀念遊戲發售，於 PS Store 提供可免費下載的動態主題。

《審判之眼：死神的遺言》是一款以現代東京為舞台的法庭劇動作遊戲，玩家須抽絲剝繭追查連續殘酷命案之謎。 飾演本作主角八神隆之的是知名演員／藝人木村拓哉。還邀請谷原章介、滝藤賢一、中尾彬等實力派演員詮釋主角身邊的主要角色。搖滾樂團「ALEXANDROS」為本作特別譜寫的歌曲更將劇情張力推至巔峰。

SEGA Games 宣布，由知名演員／藝人木村拓哉主演的法庭劇動作遊戲，PS4 專用遊戲軟體《審判之眼：死神的遺言 新價格版》，已於 7 月 18 日起正式販售。 ( 《審判之眼：死神的遺言 新價格版》 )

另外，為了紀念《審判之眼：死神的遺言 新價格版》發售，也開始提供動態主題下載。可在 PS Store 免費下載此動態主題，下載完成並設定後，即可將主頁畫面客製化為《審判之眼》樣式。

(《審判之眼：死神的遺言》)

【商品概要】 商品名稱：審判之眼：死神的遺言 新價格版 主機平台：PlayStation®4 發售日期：好評發售中 價格：248HKD（建議零售價） 遊戲語言：繁體中文字幕／日語語音 遊戲類型：法庭劇動作遊戲 遊玩人數：1人 遊戲分級：限制級

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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