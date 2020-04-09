【星級日日瘦】38歲台劇女王李燕露三層肉　靠懶人法回復S形曲線

現年38歲的台灣女演員李燕，多年來都保持纖瘦好身材，但近日身材卻突然走樣，肚子驚現三層肉而令她嚇到馬上減肥，更靠「懶人甩肉法」成功將體重減至4字頭，回復迷人S形曲線。

李燕早前肚子驚現三層肉。（微博圖片）

李燕本來是易肥體質，而且不喜歡做運動，做仰卧起坐撐不過三下（微博圖片）

李燕本來是易肥體質，而且不喜歡做運動，做仰卧起坐撐不過三下，做運動的話只會半年踩一次飛輪。之後她自行研發了一套「懶人甩肉法」，除了保持正常飲食之外，亦會食促進新陳代謝的補充品，並找一個假想對手，然後洗腦式的告訴自己：「對方沒變肥，我就一定要減磅！」最後讓她於短時間內成功減磅，回到4字頭的體重。

成功將體重減至4字頭，回復迷人S形曲線。（微博圖片）

李燕表示試過不少常見的錯誤減肥方法，例如煮「巫婆湯」，把所有蔬菜都放進去煮，每天只飲湯不吃其他東西，結果卻營養不均差點暈低。後來她還試過一些來路不明的泰國減肥藥，雖然一開始減得很快，但只要一停藥加正常飲食，體重馬上反彈。另外，她亦表示試過三餐入面只有一餐讓自己食飽，過中午後就不食，盡量想辦法拉長不進食的時間，最後連自己拍戲時沒足夠體力，無法集中。

李燕表示試過不少常見的錯誤減肥方法。（Instagram：@athena.1120）

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