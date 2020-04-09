慶餘年｜上杉虎赫子銘暖男變渣男　前妻自爆：不想伺候他瘋狂慾望

赫子銘婚後工作量唔算多，反觀何潔因為係超級女聲，所以工作長撈長有。離婚後，赫子銘工作量更係一隻手數得晒，《慶餘年》算係其中之一。（微博圖片）

除咗范閒受慶帝之命，將肖恩押送到北齊換回言冰雲，《慶餘年》將會有一批新角色登場。當中包括肖恩義子上杉虎。身為九品大將軍嘅上杉虎，武力超強，膽色過人連豬肉都敢生食，范閑見到都怯一怯。

赫子銘喺《一路上有你》對何潔關懷備至，「赫子銘暖男」一詞在節目播出後多次成為熱搜。（微博圖片）

飾演上山杉嘅赫子銘出道多年但作品唔算多，不過佢同前妻何潔嘅事跡就一定精彩過師奶劇集。2013年赫子銘與超級女聲何潔領證結婚，翌年誕下兒子七寶、一年後再誕下女兒寶妹，名副其實三年抱兩。二人於2015年時一同參演真人騷《一路上有你》表現恩愛，赫子銘不時「媳婦兒，你餓了嗎」、「媳婦兒，你冷了嗎」成功塑造暖男形象。之不過，喺2017年傳出二人婚變，期間更流出一條電台節目音頻，內容係赫子銘向主持人大吐苦水，指何潔脾氣暴躁、嫌佢賺得少錢、性生活不協調等等，當時嘅電台主持人力指赫子銘不是，話佢只係抱怨，完全無負起男人養家責任；另一邊廂，何潔亦在微博發文指自己因工作而體力透支，暗示自己賺錢養家辛苦，之後又喺節目中淚崩表示「變成了這樣的鬥爭式分手，我不會再結婚了」。

婚變前，何潔曾發文抱怨賺錢養家，加上之後又在節目喊住咁話唔會再結婚，搞到大家都以為赫子銘有問題。

2017年底，法院正式判决二人離婚，雖然赫子銘在聲明中表示「我是被離婚的」，但大眾已將佢標籤為「食軟飯的渣男」，形象插水導致零工作。2018年，何潔被爆出與樂手刁磊經常密會，而刁磊嘅老婆當時亦曾出面指控，當大家準備食花生之際，何潔喺微博以千字文否認婚內出軌，文中提到「因為我生完孩子不想『伺候』他瘋狂的慾望，所以我就被斷定一定在外面有野男人了」，仲話連粉絲都誤會佢，講到十分委屈咁……但最好笑嘅係何潔喺2019年初爆誕下第三胎，而經手人係刁磊當時曾發文表示：「本來就沒想隱藏什麼，只是我們選擇低調生活，被迫公布就索性大方承認。」到底有無婚內出軌留待大家自行判斷，不過可以肯定嘅係喺同赫子銘分居期間，何潔多次被影到同刁磊睇樓、喺街頭攬同拖手。真係複雜到連TVB都拍唔出。

喺節目上喊完一年後，何潔誕下第三胎，說好的不再結婚同性冷感呢？（右2為刁磊）