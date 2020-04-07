【那個男人的記憶法】金東旭曾想退出演藝圈　最感激《與神同行》

金東旭及文佳煐主演的韓劇《那個男人的記憶法》，上星期講到主播李政勳（金東旭飾）對女明星呂河珍（文佳煐飾）總是保持距離，但因為威脅事件難掩擔心的模樣，令兩人關係急速升溫，更迎來第一次接吻，令收視節節上升。

金東旭及文佳煐在最新一集感情升溫，更迎來第一次接吻。（《那個男人的記憶法》劇照）

現年36歲的男主角金東旭，2017年憑電影《與神同行》中飾演車太鉉的弟弟「金秀鴻」而爆紅，但其實他已經出道至今長達16年，更一度因為浮浮沉沉的演藝事業而考慮放棄。

金東旭於2017年憑電影《與神同行》中飾演車太鉉的弟弟「金秀鴻」而爆紅。（《與神同行：最終審判》宣傳海報）

更有份拍《與神同行》續集。（《與神同行：最終審判》劇照）

金東旭出道初期主要以拍電影為主，直到在2007年在孔劉及尹恩惠主演的電視劇《咖啡王子1號店》中飾演活潑可愛的店員「陳河霖」而在觀眾心中留下深刻印象。不過，其後金東旭雖然參演多部劇集，但大多都是做不起眼的配角，導致他為自己演藝生涯感到憂慮。

金東旭（中）於2007年與孔劉（左一）及尹恩惠（左二）合作拍《咖啡王子1號店》。（網上圖片）

金東旭在《咖啡王子1號店》中飾演活潑可愛的店員「陳河霖」而在觀眾心中留下深刻印象。（網上圖片）

當金東旭當時接到導演金容華的來電，最終決定參與電影拍攝，飾演性格樂觀開朗、卻不幸成為冤魂的金秀鴻一角⋯⋯相信金東旭也萬料不到，今次演出《與神同行》，竟然造就他勇闖事業巔峰。

金東旭之後亦接拍多部劇，去年更憑《特別勞動監督官趙常風》首次入圍「MBC演技大賞」並獲得最高榮譽獎項「演技大賞」，他當時發表得獎感想時直言把每套劇集視作終極演出：「我把劇集視為自己的最後一部作品，所以非常努力去演，而今後我會成為用心、擁有好演技和謙虛的演員。」

東旭去年首次參與「MBC演技大賞」，就獲得最高榮譽獎項「演技大賞」。（網上圖片）

《那個男人的記憶法》講述罹患過剩記憶症候群（超憶症）而把人生所有事情全都記下來的新聞主播李政勳（金東旭飾），以及忘記了人生重要時間的女演員呂河珍（文佳煐飾）之間，無法預測的愛情故事。劇集已登陸「黃Viu煲劇平台」，香港觀眾可免費緊貼韓國進度。

《那個男人的記憶法》講述罹患過剩記憶症候群（超憶症）而把人生所有事情全都記下來的新聞主播李政勳，以及忘記了人生重要時間的女演員呂河珍之間，無法預測的愛情故事。

金東旭飾演的主播李政勳對文佳煐飾演的女明星呂河珍總是保持距離，但因為威脅事件難掩擔心的模樣，令兩人關係急速升溫。（《那個男人的記憶法》劇照）

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